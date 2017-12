Găurile din tancurile navei Paris au fost obturate

Scafandrii Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) au reuşit să obtureze toate găurile din tancurile navei Paris. „A fost o misiune grea, mai ales că, în timpul operaţiunii, au fost descoperite mai multe orificii. Scafandrii au trebuit să oprească lucrările pentru cîteva ore din cauza vremii nefavorabile, însă, pînă la urmă, au reuşit să ducă misiunea pînă la capăt“, a declarat Dorel Onaca, directorul general al ARSVOM. Totodată, echipa desemnată să găsească soluţii pentru evacuarea celor 236 de tone de păcură şi 20 de tone de motorină din tancurile navei va prezenta, astăzi, cele mai viabile metode. Tragedia în urma căreia navele Paris, sub pavilion Malta, şi You Xiu, sub pavilion Hong Kong, s-au scufundat, a avut loc în seara de 4 ianuarie 1995. Furtuna a luat atunci viaţa a 54 de marinari, 27 de chinezi, 23 de filipinezi, trei greci şi un bulgar. Ancheta efectuată la scurt timp de la această tragedie a arătat că ancorele navelor s-au desprins din nisip, iar din cauza motoarelor principale care nu au mai pornit, Paris şi You Xiu nu au mai putut ieşi în larg.