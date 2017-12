Gavrilescu va juca pentru CSV 2004 Tomis şi în sezonul următor

Aflată într-o binemeritată vacanţă, după un sezon încărcat la echipa de club şi la echipa naţională de volei feminin a României, Claudia Gavrilescu a acceptat să vorbească despre despre planurile sale pentru viitorul sezon. Căpitanul echipei CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi al echipei naţionale a mărturisit că a accepat prelungirea contractului cu echipa constănţeană, după ce înţelegerea expirase la sfârşitul sezonului trecut, şi urmează să îmbrace tricoul vicecampioanei României pentru al treilea an consecutiv. „M-am simţit foarte bine la Constanţa. Ne-am înţeles verbal şi urmează să semnez. Oraşul este frumos, colectivul în fiecare an a fost minunat, iar conducerea a fost alături de noi mereu”, a declarat voleibalista, care nu a dus lipsă de oferte bune în această vară. „Întotdeauna sunt oferte bune, dar pentru mine contează foarte mult să fie şi o atmosferă bună de lucru şi dorinţă de a face performanţă”, a mărturisit Gavrilescu. După ce campania de calificare a echipei naţionale la CE din Italia şi Serbia s-a încheiat, sportiva s-a retras în oraşul natal, Piteşti, acolo unde fuge ori de câte ori are câteva zile libere. „Vacanţa pentru mine înseamnă relaxare totală. Nu contează dacă stau sau am activitate, simt că mă relaxez. În fiecare an aştept vacanţa să pot sta cu familia mea, să mă duc să-mi văd rudele şi să mă întâlnesc cu prietenii cât pot de des. Mă împart între Bucureşti şi Piteşti”, a spus Claudia Gavrilescu, care speră să îmbrace tricoul de campioană în sezonul viitor alături de CSV 2004 Tomis. „Dacă noi, cei din cadrul echipei vom fi uniţi, muncitori şi motivaţi, vom avea rezultate bune. Nu ştiu dacă va fi anul echipei noastre, dar sper să fie aşa. Din câte am înţeles, Dinamo Bucureşti va miza pe jucătoare tinere din ţară şi nu ştiu cât de puternică va fi”, a mai spus Claudia Gavrilescu, care a aflat şi de primul transfer al echipei constănţene din această vară, sârboaica Jasna Majstorovic (26 de ani, a evoluat sezonul trecut la Beşiktaş Istanbul), care evoluează pe postul de extremă. „Am înţeles că va veni şi o sârboaică la noi la echipă. Cu siguranţă va fi foarte bine primită şi o să se integreze repede”, a încheiat Claudia.