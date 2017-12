Gay Pride la Amsterdam

Oraşul olandez Amsterdam se mândreşte cu cea mai spectaculoasă defilare a comunităţii gay, dată fiind atmosfera de toleranţă care domneşte în întreaga ţară. În plus, mii de turişti vin în mod special fie să asiste, fie să participe la paradă. Bărbaţi în pantaloni scurţi negri, alţii cu corpul acoperit cu vopsea argintată şi travestiţi cu rochii strălucitoare au participat, sâmbătă, pe canalele istorice din Amsterdam, la cea de-a 17-a defilare anuală Gay Pride. Nu mai puţin de 40 de pontoane au străbătut canalele oraşului, pe fundal de muzică tehno şi în aplauzele a zeci de mii de spectatori. Rolul de prim-plan a fost rezervat în acest an homosexualilor şi lesbienelor comunităţii turce din Olanda, care au participat la manifestare pentru prima dată. Fil, o lesbiană de 31 de ani, care trăieşte la Amsterdam, a declarat că grupul ei s-a alăturat, de asemenea, defilării pentru a marca ”400 de ani de relaţii turco-olandeze şi 50 de ani de când există comunitatea turcă în Olanda”. Olanda, care are aproximativ un milion de homosexuali, a devenit, în 2001, prima ţară din lume care a legalizat căsătoriile între persoanele de acelaşi sex.