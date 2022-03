Gazduirea dedicata este o alegere foarte buna!

Un server dedicat contrasteaza cu gazduirea partajata, in care un server actioneaza ca o gazda pentru mai multi clienti. Un server dedicat este uneori denumit gazduire dedicata si poate fi configurat intern sau extern ca un serviciu din cadrul unui centru de date. Un server dedicat ofera o anumita libertate si control pe care alte servicii de gazduire nu le pot oferi. Faptul ca serverul este dedicat unui singur client si nu exista alti clienti inseamna ca serverul (si solutia generala de gazduire) poate fi adaptata nevoilor specifice ale clientului respectiv. Acest lucru asigura ca pot selecta si plati pentru functiile de care au nevoie pentru gazduire web!

Intr-o lume in care confortul este totul si consumatorii nu sunt obisnuiti sa astepte, este vital sa ne asiguram ca un site web, de exemplu, este intotdeauna functional. Perioada de nefunctionare a site-ului ar putea duce la trecerea clientilor la concurenti.

Gazduirea serverului dedicat permite performanta si stabilitate ridicate pentru a se asigura ca site-urile web si alte functii de afaceri sunt operationale aproape 100% din timp (de obicei, mai mult de 99,4%). In acest scop, furnizorii de servere dedicate ofera in mod obisnuit facilitati de monitorizare si backup al serverului alaturi de serviciile de asistenta (descrise mai jos) pentru a mentine functiile sa functioneze cat mai perfect posibil.

Congestia serverului este mult mai putin o problema cu un server dedicat, mai ales in comparatie cu optiunile de gazduire partajata. Cu acesta din urma, riscati adesea aparitia congestiei din cauza traficului si nivelurilor de utilizare ale altor site-uri web sau aplicatii gazduite pe acelasi server, concurand pentru latime de banda, spatiu pe disc si utilizarea procesorului.

Insasi natura gazduirii serverului dedicat asigura ca aceasta nu este o problema. Functioneaza si invers. Daca site-ul web in cauza are o multime de resurse, atunci gazduirea dedicata poate fi raspunsul pentru a va asigura ca alte site-uri web nu sunt perturbate.

Clientii care utilizeaza o platforma dedicata vor putea implementa masuri de securitate, cum ar fi configuratii antivirus si firewall, care sunt mai adaptate propriilor functii, evitand in acelasi timp vulnerabilitatile de securitate care altfel ar putea fi introduse de activitatile clientilor vecini pe platformele de gazduire partajata.

In plus, serverele dedicate situate in centrele de date pot beneficia de masurile de securitate fizica pe care astfel de facilitati le pun adesea in aplicare, inclusiv, de exemplu, autentificare biometrica, agenti de securitate si capcane.

Unele servicii de gazduire dedicate vin cu un anumit nivel de suport. Acest lucru este important, deoarece un procent mare de clienti de gazduire dedicata utilizeaza serviciul pentru a gazdui functii sau site-uri web esentiale sau importante. Asistenta eficienta asigura ca intreruperea site-ului este redusa la minimum. Un furnizor de gazduire gestionat complet, de exemplu, poate oferi asistenta 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

Alegerea unui serviciu precum hostgate.ro se dovedeste a fi o investitie ideala pentru cei care doresc servicii de gazduire de calitate excelenta! Romania se bucura de antreprenori de succes care au ales deja serviciile hostgate!