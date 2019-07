Gaze mai scumpe pentru industrie, din toamnă

Ministrul Energiei, Anton Anton, a catalogat luni drept propagandă anunţul recent al companiei Engie privind scumpirea gazelor pentru clienţii din piaţa liberă cu începere din 1 septembrie - „Faptul că vor scumpi este o întrebare la care nu vă pot răspunde, pentru că nu ştiu să fac speculaţii de viitor. Cine va scumpi? Engie face în fiecare an propaganda asta. Ştiu, am citit şi scrisoarea, e adevărat. Noi am făcut în aşa fel încât populaţia să fie protejată pentru câţiva ani de zile de aceste fluctuaţii“. Ministrul Energiei nu s-a declarat îngrijorat de anunţul acestei scumpiri, estimând că astfel la toamnă va exista o nouă creştere a importului de gaze, în contextul preţului mic al gazelor din afară - „Dacă ei scumpesc preţurile industriale, atunci ne vom trezi din nou cu import de gaze, pentru că gazele din jurul nostru vor fi mai ieftine“. El a subliniat că rolul Ordonanţei 114/2018, care a plafonat preţul de vânzare a gazelor pentru consumatorii casnici, a fost acela de protecţie a clienților defavorizaţi - „Ordonanţa 114 este în Parlament, şi noi, ca minister, participăm la discuţii. Ordonanţa 114, din punct de vedere al Energiei, a fost dată pentru a proteja consumatorii care sunt defavorizaţi, după cum se vorbeşte şi după cum s-a demonstrat. Consumatorul de gen a fost definit, dar problema e că el nu este identificat. Şi de identificat trebuie să-l identifice Ministerul Muncii“. Reamintim că Engie a început să informeze, din iulie, mai mulţi clienţi non-casnici aflaţi în piaţa liberă, că va majora preţul gazelor pentru ei începând din septembrie 2019.