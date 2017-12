Gazele din Irak şi Asia Centrală, suficiente pentru Nabucco

Gazele naturale care vor fi furnizate de Irak şi de ţări din Asia Centrală sunt suficiente pentru a alimenta Nabucco, a declarat directorul consorţiului care dezvoltă gazoductul, Reinhard Mitschek, indicând ca nefondate temerile analiştilor privind aprovizionarea. Analiştii din domeniul energetic au exprimat îndoieli privind planurile consorţiului Nabucco de a transporta 31 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an din regiunea Mării Caspice către Turcia, Bulgaria, România, Ungaria şi Austria, ca urmare a lipsei acordurilor privind alimentarea gazoductului. Nabucco ar putea transporta primele gaze naturale către Europa în 2014, iar cel mai probabil acestea vor proveni din Irak, a spus Mitschek. \"Nabucco şi companile implicate în proiect sunt într-o situaţie confortabilă, întrucât putem umple Nabucco, chiar şi cu 31 miliarde de metri cubi anual, folosind gazele livrate de Irak şi state din Asia Centrală, ca Azerbaidjanul. Nabucco este una din cele mai importante destinaţii pentru gazul irakian, exploatările din această ţară fiind deja în faza de producţie\", a afirmat el. Consorţiul Nabucco se aşteaptă la livrări de opt miliarde de metri cubi de gaze naturale din regiunea Kurdistan a Irakului în 2015, respectiv de opt miliarde de metri cubi din Azerbaidjan. Volumul de gaze necesar pentru fazele ulterioare ale gazoductului vor fi, probabil, asigurate tot de aceste surse. Acţionarii Nabucco, respectiv Transgaz (România), OMV (Austria), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria), Botas (Turcia) şi RWE (Germania), ar putea fi nevoiţi să ia o decizie şi în privinţa posibilităţii aprovizionării cu gaze din Iran. Rezervele de gaze natuarle ale Iranului sunt depăşite doar de cele ale Rusiei, însă dezvoltarea acestor zâcăminte a fost foarte lentă, în parte datorită sancţiunilor economice. Nabucco nu are nevoie de gaze din Iran, dar ar putea lua în considerare ţara ca posibil furnizor dacă va exista un sistem politic stabil, care să ofere siguranţă investitorilor, a afirmat Mitschek. \"Nu va fi neapărată nevoie de gaz iranian pentru Nabucco, dar pe termen lung nu voi exclude nicio sursă\", a spus el. Nabucco, gazoduct sprijinit de UE, are ca scop reducerea dependenţei de importurile de gaze din Rusia, însă este concurat de proiectul South Stream, dezvoltat de Gazprom şi Eni. Diferendele dintre Rusia şi Ucraina privind plata gazelor naturale, care au amplificat temerile privind o nouă criză a aprovizionării statelor din Europa, contribuie la creşterea importanţei şi urgenţei proiectului Nabucco. În plus, decizia mai multor state europene de a se orienta către energia nucleară nu vor afecta perspectivele Nabucco, întrucât construcţia centralelor nucleare necesită o perioadă îndelungată de timp, a spus Mitschek. Costurile proiectului Nabucco sunt estimate la circa opt miliarde euro. Gazoductul urmează să aibă o lungime de 3.300 de kilometri, iar construcţia conductei este programată să înceapă anul viitor, primele transporturi de gaze putând avea loc în 2014-2015.