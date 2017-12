Gazele din Marea Neagră se vor epuiza în cel mult 20 de ani

Resursele de gaze descoperite în Marea Neagră de ExxonMobil și Lukoil se ridică la maximum 130 de miliarde de metri cubi și se vor epuiza în 20 de ani, a declarat, miercuri, Alexandru Pătruți, expert în resurse geologice și consilier în cadrul Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) şi președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în perioada 2009 - 2012. "Marea Neagră, cu certitudine, nu va fi o a doua Marea Nordului. Lucrările de explorare au dat rezultate doar în România. În Turcia, care deține cea mai mare parte din Marea Neagră, explorările nu au avut rezultate", a spus Pătruți, la Forumul Energetic Regional FOREN. Potrivit acestuia, până în prezent, cercetările realizate de ExxonMobil-OMV Petrom și Lukoil au pus în evidență zăcăminte de 130 de miliarde de metri cubi la nivel de resurse geologice. "Dacă am putea exploata această cantitate în totalitate, ceea ce este puțin probabil, iar pentru a o exploata rentabil este nevoie de o producție de 6 miliarde de metri cubi pe an, am avea o producție de până la 20 de ani. Această producție din Marea Neagră se va suprapune peste actuala producție din zăcămintele de pe uscat, de 6 miliarde de metri cubi pe an, care are o descreștere constantă", a explicat Pătruți. El a adăugat că explorările din Marea Neagă vor începe numai dacă prețurile gazelor și țițeiului vor crește și dacă sistemul de transport al gazelor va fi conectat la piețele internaționale. "Cererea în țară a scăzut foarte mult, iar investitorii care vor extrage aceste zăcăminte au nevoie de piață de desfacere și de transportul gazelor de la perimetrele maritime, care sunt destul de departe, la 150-200 de kilometri de țărm. Deci, o să avem de așteptat", a mai spus consilierul CNR-CME.

Potrivit acestuia, pe termen mediu și lung, viitorul energetic al României depinde de interconectarea sistemelor de gaze și energie electrică, dar și de diversificarea surselor. Reamintim că peste 600 de specialiști în energie de cel mai înalt nivel, printre care miniștri, lideri ai industriei energetice, experți și cercetători, reglementatori, personalități din mediul academic și reprezentanți ai organismelor neguvernamentale din țară și străinătate participă la cea de-a 13-a ediție a FOREN, organizat de Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, potrivit unui comunicat al organizatorilor, remis presei.