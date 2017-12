Gazele naturale mai ieftine?

Deşi începutul anului a debutat sub auspiciile scenariilor apocaliptice, care prevedeau triplarea preţurilor gazelor, septembrie aduce veşti bune pentru consumatori. Preţul gazelor naturale livrate consumatorilor români nu va înregistra creşteri în toamnă, acesta putînd chiar să scadă cu cîteva procente, a declarat, ieri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Petru Lificiu. „Preţul la gaze naturale nu va creşte. Poate chiar să şi scadă cîteva procente. Găsim soluţii să stabilizăm factura şi să reglăm economic de acolo de unde nici operatorul să nu aibă probleme, dar nici consumatorul”, a spus preşedintele ANRE. El a mai declarat că, de la începutul anului, s-a reuşit o reducere a facturilor la gaze pentru consumatorii din România de 8%. “Aşa cum aţi văzut, încă de la începutul anului, după îndelungi discuţii, noi am reuşit să stabilizăm preţul la gazele naturale şi după aceea să-l reducem succesiv cu 3%, cu 5%. Per total, am reuşit să reducem factura la toţi consumatorii din România cu opt procente la gazele naturale. Pe lîngă această reducere de factură, am căutat să corectăm toate reglementările abuzive, de la cel mai mic distribuitor, pînă la firmele care executau lucrări de gaze, avem multe situaţii pe care le-am depistat, am intensificat activitatea de control, de protecţie a consumatorului. În primul rînd, nu se mai demontează contorul, ca să vă dau o măsură rapidă, aceasta era un abuz”, a subliniat Petru Lificiu. Preşedintele ANRE a adăugat că nici în cazul preţului energiei electrice nu se aşteaptă la creşteri în această toamnă. “Nu este vorba de creştere, dar totul depinde de relansarea economiei. Scăderea consumului de energie electrică pe cinci luni din 2009, comparativ cu primele cinci luni din 2008, era de 8,84%. În iunie şi iulie, scăderea pe medie a ajuns 8,32%. E prea puţin. Pot eu să trag concluzia acum că s-a stabilizat? Nu”, a explicat Lificiu.