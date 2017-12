Gazele naturale, tot mai ieftine

ZIUA Z Prețul gazelor vândute de producătorii interni se va liberaliza începând cu 1 aprilie 2017, însă asta nu va duce la creșterea tarifelor finale pentru consumatori, a declarat, marți, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileț - „În octombrie, Guvernul a emis o OUG prin care a instituit două modificări la legea gazelor. În primul rând, producătorii de gaze trebuie să livreze cu prioritate în piața reglementată, deci pentru consumatori casnici și termocentrale, cantitățile necesare pentru iarnă. Dar Comisia Europeană n-a fost de acord, considerând că se face discriminare. Legea a fost schimbată iarăși, dându-se termenul de 31 martie 2017 pentru livrarea cu prioritate. De la 1 aprilie, Guvernul nu mai poate impune prețuri de vânzare a gazelor naturale. Atunci intrăm practic în liberalizare“. Havrileț a explicat însă că tarifele finale vor rămâne reglementate până în 2021, așa cum prevede legea, dar a adăugat că din ce în ce mai mulți consumatori vor prefera să își schimbe furnizorul - „Estimăm că nu va fi niciun impact major pentru populație. Prețul gazelor domestice s-a aliniat la cel internațional. Este chiar un pic mai mare, deci practic nu se pune problema unei scumpiri“. A doua modificare la legea gazelor îi obligă pe producători și furnizori să tranzacționeze la bursă o anumită cantitate de gaze, după modelul de succes din piața energiei electrice.

PIAȚA, SUB CONTROL La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Corina Popescu, a ținut să sublinieze că tarifele la gaze rămân reglementate până în 2021, pentru a nu fi aruncat în aer prețul final plătit de români - „Mergem treptat spre o piață liberă. Încercăm să aducem un plus de lichiditate și diverse mecanisme care să le permită jucătorilor să achiziționeze gaze la prețuri competitive. Sperăm că aceste economii se vor transmite către consumatorii finali“. De notat că, și după liberalizarea totală a pieței, statul va continua să țină lucrurile sub control (așa cum se întâmplă acum în piața RCA - n.r.); practic, autoritățile vor putea interveni în piață, în cazuri excepționale, înghețând temporar tarifele.