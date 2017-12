Geamie nouă pentru locuitorii din Lazu

Musulmanii din localitatea constănţeană Lazu au avut un motiv de bucurie, ieri, când s-a inaugurat prima geamie din localitate. Evenimentul a avut loc în prezenţa delegaţiei turce de la Eskişehir, sosită la Agigea cu ocazia semnării protocolului de înfrăţire dintre localităţile Çifteler şi Agigea. Primul acord de înfrăţire între cele două localităţi a fost semnat în Turcia, în 14 ianuarie, de către primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, respectiv primarul localităţii Cifteler, Metin Ozen, în prezenţa unei delegaţii conduse de preşedintele UDTTMR, Varol Amet. Construcţia lăcaşului de cult în care ieri a fost oficiată prima slujbă a fost demarată în 2009. „În 2009 am pus piatra de temelie a geamiei, iar după un an şi jumătate am participat la inaugurarea acesteia. Localitatea Lazu era programată să fie ştearsă de pe hartă, motiv pentru care aici nu existau drumuri, fără să mai vorbim de restul infrastructurii. Din 2008 însă, am început să derulăm o multitudine de proiecte în localitatea Lazu“, a declarat Cârjaliu. El a mai spus că legătura cu Cifteler este un proiect în avans, urmând ca, pe viitor, cele două localităţi să deruleze proiecte comune. Primarul a explicat că administraţia locală a finanţat construcţia scheletului exterior şi fundaţia geamiei, iar finisajele şi dotarea au fost asigurate de oamenii de afaceri turci şi de enoriaşii musulmani din localitate. „Ne-am bucurat şi de sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-a ajutat atât la acest proiect, cât şi la celelalte pe care le-am derulat în localitate“, a mai spus Cârjaliu. Prezentă la eveniment, consulul Turciei la Constanţa, Fusun Aramaz, a declarat că această inaugurare este un exemplu de bună colaborare între statul român şi etnia turcă. „În alte state nu este permisă construcţia de geamii sau minarete, ceea ce demonstrează că statul român dă dovadă de toleranţă maximă faţă de religia noastră. Totodată, evenimentul demonstrează apropierea dintre oamenii de afaceri din Turcia şi turcii din Dobrogea“, a adăugat consulul. Tot despre legăturile bune dintre români şi etnicii turci a vorbit şi senatorul constănţean Alexandru Mazăre, care însă a amintit şi de un eveniment neplăcut provocat de reprezentantul altei minorităţi. „Evenimentul de la Miercurea Ciuc, când Avram Iancu a fost spânzurat, a lovit în conştiinţa poporului român şi în amintirea neamului nostru. Această inaugurare dovedeşte că în Dobrogea există armonie între români şi etnia turcă. Ce-i uneşte pe oameni este mai puternic decât ceea ce îi desparte“, a declarat Alexandru Mazăre.