La nevoie, geanta diplomat te scoate din rahat… Teoria cu pricina este susţinută de specialiştii noştri în marochinărie. În comparaţie cu traista simplă, fără toartă şi modele ţărăneşti, geanta diplomat impune de la sine o altă faţă, alte gesturi şi fiţe. Din start, trebuie spus că geanta diplomat este un generator de fiţe şi tumbe, în funcţie de relief şi spaţiu istoric. Au fost cazuri în care geanta diplomat a schimbat total comportamentul unui individ. Vărul unui prieten, abia sosit de la ţară, era pâinea lui Dumnezeu. Băiat bun, cu bun simţ, educat şi blajin. Tot modelul ăsta impecabil s-a destrămat în clipa când şi-a cumpărat un diplomat! Greaţă. Scârbă pe tot parcursul existenţei de după momentul încrucişării sale cu geanta diplomat. De necrezut, i-a pierit până la lacrimi zestrea lui bine definită-omenia. Vărul s-a transformat într-o scârbă fără precedent. A început să-i ia pe toţi peste picior. Din cauza aerelor de fudulie, inhalate până în capul pieptului, s-a transformat într-un balon. Dacă socotesc eu bine, cred că a fost singurul model de îngâmfat gonflabil de pe mapamond. Alt caz. Cunosc un individ care, ca şi în exemplul precedent, în contact cu geanta diplomat, devine de nerecunoscut. Dacă îi iei diplomatul din mână, îndepărtându-l la distanţa regulamentară, îşi revine imediat ca dintr-un vis urât. Specialiştii în marochinărie vorbesc cu voce tare despre rolul decisiv pe care diplomatul, de această dată metalizat, îl joacă în mobilizarea echipelor de control. În cazul lor, diplomatul ascute brici responsabilitatea faţă de avutul obştesc, sporeşte vigilenţa şi intransigenţa în teren. În aceste condiţii, bietul lucrător din turism nu are nicio şansă. Diplomatul metalizat, în mod deosebit, furnizează organismului secreţia necesară pentru ca individul să pară cât mai dur cu putinţă. În funcţie de model, inspectorul, fie că este de la Prefectură, fie de la Garda Financiară, acţionează cu dinţii în sus, simbol al curajului fără de margini de care dă dovadă un astfel de individ. Imaginea fioroasă a echipelor de control de pe litoral este completată decisiv de diplomatul metalizat, copie fidelă a balanţei din mâinile Justiţiei. Geanta diplomat te face mai arogant! Unii se transformă inconştient în fiare cu gheare. Îşi revin abia după ce nu mai sunt în funcţie! La judecata de apoi, când este întrebat de ce a fost porc cu toată lumea, dă vina pe geanta diplomat! Culmea neruşinării! Din cauza excesului de diplomat metalizat, există indivizi care comit abuzuri în serie. Ei sunt convinşi că geanta cu pricina le asigură imunitatea generală. Până la un punct, de ce să nu recunosc, da. Geanta diplomat metalizată face diferenţa şi între neamuri. Înainte, Doamne, ce lume!, naivii scandau că ăla care are carte are parte… Regula s-a confirmat în cazul unor jucători de poker. Susţinătorii marochinăriei sunt de altă părere. Dacă ai diplomat metalizat, zic ei, eşti şmecher adevărat… Aiurea.