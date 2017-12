Geena Davis, în Comisia de promovare a drepturilor femeilor

Arnold Schwarzenegger, guvernatorul republican al statului California, a anunţat, marţi, că actriţa Geena Davis, o simpatizantă a Partidului Democrat, a fost numită în Comisia de promovare a drepturilor femeilor. Această comisie, o agenţie de stat echidistantă, colaborează cu guvernatorul statului California pentru a promova egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Numirea actriţei americane în acest comitet va trebui să fie confirmată de Senatul statului California. Actriţa este fondatoarea Geena Davis Institute on Gender in the Media. Geena Davis a înfiinţat acest institut după ce vizionat mai multe filme şi emisiuni de televiziune, împreună cu fiica ei şi a decis să se implice pentru a reduce stereotipurile din film şi televiziune şi pentru a creşte numărul personajelor feminine în aceste producţii.

Geena Davis este membru al Mensa International, renumita organizaţie a persoanelor cu un coeficient de inteligenţă foarte ridicat, care reprezintă doar 2% din populaţia lumii. Geena Davis este un fost model de succes, devenită scriitoare, atletă şi actriţă, recompensată cu premiul Oscar pentru rolul din filmul ”The Accidental Tourist / Turist întâmplător” şi celebră pe plan internaţional graţie filmelor ”Tootsie”, ”Thelma and Louise / Thelma şi Louise” sau ”The Long Kiss Goodnight / Sărutul dulce al răzbunării”.