Gelozie cu sfîrşit tragic

05:01:25 / 01 Mai 2014

O2N1cil4i

ba, te contrazic, de la mine nu ti-o iei. evenautl, si-o ia sotzu' meu ))))acuma cat ii gluma, ii gluma, dar sa fim oleaca si seriosi nu stiu daca mai est vreo zi in calendar care sa nu fie ziua a ceva . avem ziua internationala a muncii, a luptei impotriva violentei, pe cea impotriva fumatului, de aia fara droguri nu mai zic, este ziua fara poluare (aia in care se merge la serviciu pe jos sau cu bicicleta), este ziua mamei, ziua coplilului, ziua homosexualului, ziua, ziua, ziua .. de ce n-ar fi si o zi a iubirii? e frumos ca cineva s-a gandit la o zi numai a iubirii, ca-i numita dragobete sau sfantul valentin. de ce trebuie sa ne raportam la aceasta zi numai raportandu-ne la beneficiul material pe care il obtinem din partea cuiva? eu as boicota formele in care a ajuns sa se manifeste iubirea, nu ca se manifesta unde scrie ca o zi a indragostitilor inseamna altceva decat o plimbare de mana in parc, sau vizionarea unui film romantic impreuna cu partenerul tau. ideea e ca macar din cand in cand sa gasim ragazul de ne ocupa putin de noi altfel decat o facem de obicei de ziua indragostitilor am sa-i spun mai mult decat o fac in fiecare zi, sotului, ca-l iubesc. pur si simplu