Gemeni născuți în ani diferiți

Doi frați gemeni au venit pe lume în SUA, la mai puțin de două minute unul după celălalt, dar vor figura în acte cu ani de naștere diferiți, a relatat sâmbătă portalul ABC News. Micuța Jaelyn Valencia s-a născut la ora 23.59, în ultima zi din 2015, iar fratele ei, Luis Valencia Jr., și-a făcut apariția la ora 0.02, în prima zi din 2016. ”Nu măașteptam să am doi copii. Este o binecuvântare să am doi, un băiat și o fată, de Anul Nou”, a declarat fericitul tată din San Diego (California). Soția lui urma să nască la sfârșitul lunii ianuarie, dar, din cauza unor complicații, a fost internată mai devreme. Starea sănătății mamei și celor doi micuți este satisfăcătoare, așa încât se poate spune că, pentru ei, anul 2015 s-a sfârșit cu bine, iar 2016 a început la fel. Un motiv în plus de bucurie este acela că, pe viitor, vor avea două serbări pentru aniversarea zilei de naștere, în două zile consecutive, a mai spus tatăl gemenilor.