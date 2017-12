Gemenii de la Tokio Hotel se vor muta în SUA

Fraţii gemeni din grupul german Tokio Hotel, Bill şi Tom Kaulitz, se vor muta în SUA, în această toamnă, a anunţat cotidianul “Bild”, ieri, citându-l pe producătorul grupului, David Jost. “Bill şi Tom se vor muta la Los Angeles, însă îşi vor păstra şi o reşedinţă în Germania. Mutarea se va produce la jumătatea lunii noiembrie”, a declarat David Jost. Cei doi fraţi, în vârstă de 21 de ani, doresc să compună noi cântece împreună cu producătorul muzical David Jost, care locuieşte deja la Los Angeles, de peste un an, informează cotidianul german. Bill este solistul trupei Tokio Hotel, iar Tom este chitaristul grupului. Ceilalţi doi membri ai trupei Tokio Hotel, Georg şi Gustav, intenţionează să rămână în Germania, unde fiecare are câte o iubită, precizează acelaşi cotidian.

Tokio Hotel este un grup alcătuit din patru băieţi originari din fosta RDG. Încă de la primul lor single, “Durch den Monsun”, trupa a devenit foarte populară în rândul adolescenţilor din Germania, Austria, Franţa şi Polonia. Tokio Hotel a obţinut premiul pentru cel mai bun videoclip naţional, cu single-ul “Der Letzte Tag”, la Premiile Echo, echivalentul german pentru Grammy. La MTV Europe Music Awards din 2007 au primit un premiu la categoria Inter Act, iar în 2008 au fost nominalizaţi la trei categorii şi au câştigat premiul la categoria Headliner. De asemenea, la premiile Viva Commet, trupa a câştigat la categoriile Best Band, Best Video (cu videoclipul “An deiner seite Ich bin da”), Best Live Act şi Super Commet.