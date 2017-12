Gemenii lui Jennifer Lopez îşi storc de vlagă tatăl!

Prima ieşire în public a cîntăreţei şi actriţei americane Jennifer Lopez după naşterea gemenilor Max şi Emme era aşteptată cu sufletul la gură de fotoreporteri. Judecînd după felul în care s-au prezentat fericiţii părinţi ai gemeilor, se poate trage cu uşurinţă concluzia că mai mult jumătatea masculină a cuplului simte pe pielea sa ce înseamnă o noapte albă provocată de doi copilaşi plîngăcioşi. În timp ce Jennifer Lopez s-a prezentat în faţa fotografilor ca o adevărată divă, aranjată din cap pînă în picioare, soţul său Marc Anthony a lăsat să se vadă cearcănele adînci şi ochii obosiţi. Cîntăreaţa a fost numai zîmbete şi şi-a afişat cu mîndrie silueta regăsită. Aceeaşi senzaţie, că a slăbit, a lăsat-o şi Marc Anthony, numai că la el nu era cazul. Soţul divei, devenit tată pentru a patra, respectiv a cincea oară de la naşterea gemenilor, s-a afişat cam obosit şi cam abătut. Se pare că Marc Anthony s-a oferit voluntar să schimbe scutecele copiilor şi să îi îngrijească zi şi noapte, chiar şi în condiţiile în care o armată de servitori s-a putea ocupa de aceste detalii. ”Sînt foarte entuziasmat. Sînt atît de atent cu ei!”, s-a lăudat Marc Anthony prietenilor săi.

Un alt tătic celebru şi la fel de sleit de puteri este şi Mike Oldfield. Cariera şi paternitatea pot fi uneori destul de greu de îmbinat. “Este mult de muncă. Pe măsură ce îmbătrîneşti, lucrurile devin din ce în ce mai dificile”, a povestit vedeta de 55 de ani. Numărul urmaşilor săi a ajuns la şapte. Cinci dintre progeniturile sale, rezultate din relaţii anterioare, au ajuns acum la maturitate. Bătăi de cap îi dau artistului cei doi copii mici pe care îi are cu ultima soţie, Fanny, o franţuzoaică de 30 de ani. Mike Oldfield şi soţia lui se mîndresc cu un băieţel de 4 ani, Jake şi cu un bebeluş de doar două luni, Eugene. Evident, mezinul familiei are grijă ca părinţii săi să înveţe ce înseamnă nopţile albe. ”După 14 nopţi nedormite începi să ai ochii înceţoşaţi”, a povestit Mike Oldfield. Pe lîngă asta se adaugă şi energia copilului de 4 ani. ”Eugene are uneori nopţi bune. Dar el este cuminte în comparaţie cu Jake, care aleargă asemenea unui cimpanzeu şi eu trebuie să alerg după el”, a comentat Mike. În ciuda oboselii şi a eforturilor depuse, compozitorul nu ar schimba absolut nimic în viaţa lui. ”Pe lîngă oboseală sînt anumite avantaje cînd eşti un tată în vîrstă. După mine, bărbaţii sînt mult mai maturi cînd au trecut de vîrsta de 50 de ani. Cînd eşti tînăr, eşti ocupat cu alte lucruri, cum ar fi să te îmbeţi”, a mărturisit artistul.

Mike Oldfield şi partenera lui din anii ’80, Sally Cooper, au împreună trei copii: Molly, de 28 de ani, Dougal, de 26 de ani şi Luke, de 21 de ani. Din relaţia cu cîntăreaţa norvegiană Anita Hegerland au mai rezultat doi copii, Greta, de 19 ani şi Noah, de 18 ani. În biografia sa, publicată anul trecut, Mike Oldfield a recunoscut: “Sînt trist că nu am putut fi un tată adevărat pentru ei, la acea vreme”.