Gemma Arterton s-a născut cu cîte şase degete la fiecare mînă

Noua frumuseţe a cinematografiei britanice, aleasă în rol de Bond girl în cel mai recent film al celebrei serii, are un secret mai puţin. Gemma Arterton este considerată acum, de mulţi, prototipul frumuseţii clasice englezeşti, dar copilăria sa a fost departe de a-i prezice acest lucru. Actriţa ajunsă la 22 de ani s-a născut cu cîte şase degete la fiecare mînă, spre disperarea părinţilor săi. A fost necesară o operaţie pentru îndepărtarea degetelor în plus, iar Gemma Arterton mai are semne vizibile pe mîini. De altfel, a văzut lumina ochilor cu o serie de diformităţi. Gemma Arterton a avut la naştere şi un defect la o ureche, care a fost corectat în timp, printr-o operaţie estetică. “Sînt micile mele ciudăţenii de care sînt foarte mîndră. Mă fac să fiu diferită de ceilalţi”, a declarat starleta, aleasă să-i dea replica lui Daniel Craig din 1.500 de frumuseţi care rîvneau la acest rol. Actriţa de numai 19 ani a făcut impresie bună şi imediat i s-a oferit un rol şi în megaproducţia “Prince Of Persia”, care îl are ca protagonist pe Jake Gyllenhaal.