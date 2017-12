General Motors dă înapoi ajutorul primit de la stat

Compania General Motors (GM) îşi va răscumpăra, de la Trezoreria SUA, un pachet de 200 de milioane de acţiuni, pentru 5,5 miliarde de dolari, iar Guvernul american se pregăteşte să iasă din acţionariatul companiei, anul viitor. Preţul de 27,5 dolari pe acţiune este cu 7,9% mai ridicat faţă de cotaţia bursieră a GM de la finalul şedinţei de marţi, de la New York. Trezoreria va scoate la licitaţie restul acţiunilor în luna ianuarie. GM a fost sprijinită de administraţia americană cu 51 miliarde de dolari în 2009, când a trecut printr-o restructurare rapidă sub protecţia falimentului. Statul a recuperat 24 de miliarde de dolari din această investiţie şi controla, înainte de răscumpărarea de acţiuni derulată ieri, 32% din acţiunile GM - 500 de milioane de titluri. Acţiunile GM au crescut în acest an cu 26%.