General Motors şi Chrysler ar putea să intre în faliment

Preşedintele Barack Obama a afirmat, luni, cu multă îndrăzneală că nu este exclus ca grupurile auto General Motors (GM) şi Chrysler, aflate în dificultate financiară, să intre în faliment, pentru a se restructura. Barack Obama consideră că situaţia din sectorul auto a fost cauzată de greşelile de gestionare comise atît de productătorii auto, cît şi de Guvern. Acesta a anunţat o serie de măsuri pentru creşterea vînzărilor în sectorul auto din SUA, favorizînd însă achiziţionarea de autoturisme ecologice. „Nu putem şi nu trebuie să lăsăm industria auto americană să dispară”, a promis preşedintele, în timp ce a prezentat măsurile de ajutorare a sectorului. Totuşi, a avertizat că „sînt anumite locuri de muncă care nu pot fi păstrate şi fabrici care nu vor fi redeschise, în timp ce GM şi Chrysler au în faţă alegeri dificile. Industria auto este o emblemă a spiritului american, un simbol al reuşitei şi este vitală pentru economia noastră”.

Declaraţiile preşedintelui vin în contextul în care grupul de lucru pentru sectorul auto, al administraţiei Obama, a anunţat luni că cea mai bună şansă de supravieţuire a General Motors şi Chrysler ar fi să intre sub incidenţa legilor aplicate instituţiilor falimentare, care le-ar permite să se restructureze sub supraveghere judiciară. Echipa preşedintelui a explicat că, spre deosebire de o lichidare, în urma căreia compania este divizată şi vîndută sau de un faliment clasic, prin care un grup se poate confrunta cu litigii timp de mai mulţi ani, o asemenea acţiune în cazul în care este necesară în cazul de faţă, ar ajuta GM şi Chrysler să scape de vechile datorii şi să găsească calea spre succes. Capitolul 11 din legea americană privind falimentul permite unei companii să intre sub protecţia justiţiei, ceea ce îi acordă timp pentru restructurare şi o pune la adăpost de cererile creditorilor. General Motors a cerut ajutor suplimentar de 16,6 miliarde dolari, după ce a primit 13,4 miliarde dolari din luna decembrie. Chrysler a mai cerut 5 miliarde dolari, după ce a primit 4 miliarde dolari. Ambele trebuiau sa dea dovadă de progrese pînă la sfîrşitul acestei luni.