Generali în rezervă, condamnaţi la închisoare în dosarul Ripstop

Generalii (r) Marin Măciucă şi Adrian Tilincă au fost condamnaţi, ieri, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), la câte patru ani de închisoare cu executare în dosarul Ripstop, în care au fost judecaţi, alături de un colonel şi un maior, pentru prejudicierea Ministerului Apărării Naţionale (MapN) cu aproape trei milioane de euro. În acelaşi dosar, magistraţii ÎCCJ i-au mai condamnat pe colonelul (r) Ioan Marcu la patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi pe maiorul Mariana Buşcă la trei ani şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, instanţa i-a obligat pe toţi cei patru să plătească în solidar către MApN despăgubiri de 8.544.807, 75 lei. În plus, Măciucă, Tilincă şi Marcu trebuie să plătească MapN-ului alţi 3.194.750,03 lei. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) i-au trimis în instanţă, pe 15 februarie 2007, pe generalul maior (r) Marin Măciucă, fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării, pe colonelul (r) Ioan Marcu, fost şef al Secţiei achiziţii şi contabil şef în cadrul aceleiaşi structuri, generalul de brigadă (r) Adrian Tilincă, fost locţiitor al comandantului în cadrul aceleiaşi structuri şi pe maior Mariana Buşcă, fost şef Birou marketing în cadrul aceleiaşi structuri, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată. În plus, gen (r) Măciucă a fost judecat şi pentru săvârşirea infracţiunii de angajare a unor cheltuieli peste limita creditelor bugetare aprobate, prevăzută de Legea 500/2002 privind finanţele publice.

LICITAŢIE ILEGALĂ Conform rechizitoriului, în perioada iunie – septembrie 2003, cu ocazia achiziţiei publice de ţesătură tip Ripstop, necesară pentru confecţionarea uniformelor militare, cei patru militari au viciat procedura licitaţiei în scopul de a favoriza una din firmele participante. Astfel, în urma licitaţiei iniţial pierdute de firma germană Texplorer Gmbh Nettetal, s-a decis organizarea unei noi licitaţii în vederea căreia Marcu şi Buşcă, din ordinul lui Marin şi Tilincă, au modificat documentaţia licitaţiei, inserând prevederi în defavoarea unităţii militare la care erau angajaţi la acea dată. În acest fel, suspecţii au favorizat firma germană Texplorer Gmbh Nettetal, a cărei ofertă era cunoscută de la prima licitaţie. La această nouă licitaţie, în mod nelegal, s-a acceptat oferta firmei germane care, potrivit documentaţiei, trebuia descalificată pentru că nu îndeplinea cerinţa minimă a unei cifre medii de afaceri anuale, iar documentele prezentate la licitaţie aparţineau, de fapt, unei firme turceşti. În plus, o parte din aceste documente au ajuns la Comandamentul Logistic Întrunit al MapN (beneficiarul contractului) fără respectarea procedurii de confidenţialitate, fiind trimise pe adresa unei persoane particulare din România. În cursul cercetărilor, s-a refăcut punctajul licitaţiei şi s-a constatat că, dacă s-ar fi făcut corect, licitaţia ar fi fost câştigată de Carrington Career & Work Wear a cărei ofertă era cu 85,448 miliarde lei vechi (2, 70 milioane euro) mai redusă decât oferta firmei Texplorer Gmbh Nettetal.

PAGUBĂ DE TREI MILIOANE DE EURO În septembrie 2003, Comandamentul Logistic Întrunit al Ministerului Apărării a încheiat un contract cu firma Texplorer Gmbh Nettetal în care se prevedea cumpărarea a 665.000 metri lineari de ţesătură Ripstop în valoare de 380, 6 miliarde lei vechi (aproximativ 9,5 milioane euro). Pe perioada derulării contractului, acuzaţii au acceptat cererile nejustificate ale firmei germane de a decala termenele de livrare şi de a actualiza preţul, fapt ce a condus la diminuarea cantităţii de ţesături contractate iniţial cu peste 50.000 metri lineari, în valoare de aproximativ 697.141 euro. Şi această sumă reprezintă prejudiciu adus Ministerului Apărării, ceea ce înseamnă că totalul prejudiciului este de aproape trei milioane de euro.