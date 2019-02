Generalul Ciucă nu mai e șeful Armatei. Instanța a suspendat decretul lui Iohannis

15:07:42 / 05 Februarie 2019

Două linii paralele.

Sa nu ai șeful Armatei ....Sa nu ai miniștrii și transporturilor și dezvoltării....Sa nu ai șefii ai instituțiilor statului : DNA ....Sa nu ai ambasadorii in Israel....Sa nu ai Buget de stat nici în luna iulie !!!!.... România a devenit o monarhie prezidențială in care Parlamentul nu mai are nici un rol...Unde deciziile CCR sau ale guvernului României nu sânt respectate ... Haosul sa generalizat în toate instituțiile statului , pregătind astfel ....Monarhia prezidențială. (DICATURA PDL PNL CIUMA NEAGRĂ)