Generația „Millenials”, prea stresată ca să mai facă sex

Tinerii din generaţia „Millenials” sunt prea stresaţi ca să mai facă sex, deşi se bucură de o mai mare libertate individuală, este concluzia mai multor studii recente, citate de publicaţia britanică The Guardian.

Generaţia „Millennials" este formată din persoanele care s-au născut în perioada cuprinsă între începutul anilor 1980 şi mijlocul anilor 1990 spre începutul anilor 2000. Psihologul american Jean Twenge, profesor la Universitatea din Chicago, a descris pe aceste persoane şi sub termenii "Generaţia Eu" în volumul ei lansat în 2006 "Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled - and More Miserable Than Ever Before".

Se spune despre tinerii din generaţia "Millennials" că sunt leneşi, se vaită şi cred că li se cuvine totul. De asemenea, se spune că sunt o generaţie obsedată de sex. Însă, deşi sunt mai deschişi în ceea ce priveşte acceptarea sexualităţii şi a exprimării sexuale, tinerii din această generaţie fac mai puţin sex, pentru că suferă de stres şi anxietate.

Un nou studiu realizat de BBC, la care au participat peste 2.000 de persoane, arată că 45% dintre aceşti adulţi se plâng că stresul are un impact negativ asupra vieţii lor sexuale. De asemenea, 32% dintre respondenţi dau vina pe starea de sănătate generală pentru scăderea libidoului, iar 26% indică drept cauză diverse tulburări mintale.

Un studiu din 2015 realizat de profesorul Jean Twenge a scos la iveală faptul că tinerii "Millennials" fac mai puţin sex şi au mai puţini parteneri sexuali, în comparaţie cu cei din generaţia părinţilor lor la aceeaşi vârstă.

Iar un alt studiu, din septembrie 2018, a arătat că 25% dintre cuplurile cu vârsta medie de 30 de ani au o relaţie lipsită de sex. Totuşi, 77% dintre cei cu vârsta între 30 şi 34 spun că partenerilor de viaţă le-ar plăcea să aibă o viaţă sexuală mai activă.

În ciuda unei mai mari libertăţi în acest domeniu, tinerii "Millenials" au o viaţă sexuală mai puţin activă şi vorbesc mai mult despre consimţământ.

Vina pentru scăderea libidoului ar aparţine, potrivit autorului articolului din The Guardian, stresului provocat de diverşi factori, de la găsirea unui loc de muncă stabil, la datorii financiare şi construirea unei vieţi separate de părinţi. Nivelul crescut de hormoni ai stresului, precum cortizol, determină scăderea libidoului.

Unii experţi sunt de părere că scăderea libidoului este determinată şi de creşterea consumului de pornografie, care ar provoca "anorexie sexuală" bărbaţilor. Un studiu publicat în 2011 în Marea Britanie arată, de altfel, că în cazul bărbaţilor, pornografia este vinovată parţial de lipsa unei vieţi sexuale sănătoase.