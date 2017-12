Geniile Constanţei!

Cei mai buni elevi la fizică din judeţ s-au întrecut, în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, pentru a afla cine va reprezenta Constanţa la Olimpiada Naţională de Fizică. Deşi pentru faza judeţeană s-au calificat 508 elevi, potrivit datelor publicate de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa pe site-ul instituţiei (http://www.isjcta.ro/smf/), doar 446 s-au prezentat, sâmbătă, la centrul de examinare de la Liceul Teoretic „Ovidius” (LTO) din Constanţa, restul de 62 de elevi alegând să rămână acasă. Cei mai mulţi participanţi s-au înregistrat la clasa a VI-a (230 de elevi prezenţi). La polul opus s-au situat elevii din clasa a XII-a, unde s-au calificat doar trei la faza judeţeană, toţi participând la testare. Dacă la faza locală a competiţiei niciun candidat nu a reuşit să obţină punctajul maxim (30 de puncte, câte 10 puncte pentru fiecare din cele trei subiecte), de această dată, performanţa a fost reuşită de Răzvan Mihai Ursu, elev în clasa a VII-a a LTO (potrivit rezultatelor iniţiale). „Este foarte plăcut să-mi văd numele trecut în fruntea listei. M-am pregătit în fiecare sâmbătă, în cadrul cercului de fizică organizat de doamna profesoară Sorina Maria Leu, de la LTO”, a spus Răzvan.

PASIONAT DIN COPILĂRIE În ceea ce priveşte pasiunea pentru fizică, aceasta s-a dezvoltat încă din anii copilăriei, când era interesat de modul în care funcţionează lucrurile din jurul lui. „Consider că fizica a revoluţionat modul în care gândim acum, tehnologia de care ne bucurăm. Mă voi pregăti, în continuare, pentru a obţine rezultate bune şi la faza naţională a olimpiadei, mai bune decât anul trecut, când m-am clasat al patrulea pe ţară”, a mai spus Răzvan. Referitor la cariera pe care o va îmbrăţişa în viitor, elevul nu s-a decis, încă: medic, fizician, sau poate inginer, ca părinţii lui. Candidaţii care nu sunt la fel de mulţumiţi de notele obţinute, pot depune contestaţii, astăzi, între orele 8.30 şi 12.30, la secretariatul LTO. „Înaintea recorectării lucrărilor, va exista o sesiune de mediere, în cadrul căreia, profesorul corector îi va explica elevului de ce i-a acordat respectivul punctaj, iar dacă elevul acceptă explicaţia, atunci procesul se termină aici. Dacă nu, lucrările vor fi recorectate de alte cadre didactice”, a precizat inspectorul de specialitate pentru fizică din cadrul ISJ, prof. Mădălina Ivănescu.

CEI MAI BUNI, ÎN MUNICIPIU Rezultatele finale vor fi afişate joi, 7 februarie. Elevii clasaţi pe primul loc de la fiecare secţiune (clasele VI-XII) vor participa, automat, la Olimpiada Naţională de Fizică, care se va desfăşura în perioada 1-5 aprilie. La ediţia din acest an a Olimpiadei, elevii de pe primul loc de la fiecare secţiune (în urma rezultatelor iniţiale) provin, toţi, din unităţi de învăţământ din municipiul Constanţa, cel mai mare număr de premianţi având Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) - patru locuri I din totalul de şapte secţiuni. Astfel, per total, ocupanţii locului I sunt: Radu Dragomir (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gh. Ţiţeica” - 23,5 puncte), Răzvan Ursu (clasa a VII-a, LTO - 30 puncte) Paul Haidu-Gerea (clasa a VIII-a, CNMB - 19,75 puncte), Diana Andreea Catană (clasa a IX-a, CNMB - 24 puncte), Ioan Ignat (clasa a X-a, CNMB - 27,5 puncte), Vlad Coşoreanu (clasa a XI-a, LTO - 19,75 puncte) şi Mihai-Radu Popescu (clasa a XII-a, CNMB - 28,5 puncte).