Gentile, cele mai bune prietene ale femeilor

Oricine a auzit chiar si in gluma ca garderoba femeilor cuprinde un numar foarte mare de pantofii, genti si bijuterii. In apararea femeilor, putem veni cu un argument clar si concret si anume ca nici o tinuta nu poate sa fie completa fara aceste accesorii.

In alta ordine de idei, stim ca cine cauta in geanta unei femei, va gasi cu dificultate ceea ce dorest sa gqaseasca, deoarece vei gasi in ea de la produse de make-up, portofel carti, echipamentul de antrenament, pisica si probabil jumatate de apartament , tocmai de aceea, geanta este un accesoriu nelipsit pentru reprezentantele sexului frumos.

Chiar daca esti o fashionista inraita sau esti o femeie practica, vei avea fara doar si poate nevoie de o geanata pentru a te descurca in timpul zilei. Geanta trebuie sa se potriveasca bineinteles cu stilul de viata pe care il aveti si bineinteles si cu tinutele de zi cu zi. In acest sens venim in ajutorul dumneavoastra cu un mic ghid pentru a reusi sa va alegeti geanta perfecta.

Stilul casual

Femeile care fac parte din aceasta categorie, prefera blugii, tricourile si articolele de imbracamite cat mai comode, nu vor purta tocuri si vor fi intotdeauna pe graba. Cel mai simplu lucru pe care l-ar putea face este sa te orientezi spre alegerea unei posete/genti usor de purtat dar care sa aiba un aspect original si o culoare creativa, pentru a nu creea ideea de monoton. Tocmai de aceea ele au nevoie de genti mari cu multe buzunare si foarte incapatoare, astfel incat sa aiba totul la indemana. Avanatajul acestor genti este acela ca ele pot fi purtate in diverse momente, atat la serviciu, cat si in parc dar si la petrecerea firmei la munte. Sunt asemeni unui cameleon si se adapteaza la orice situatie.

Stilul clasic

In aceasta categorie se afla femeile care poarta tinutele office, tocmai de aceea geanta trebuie sa respecte acelasi still si anume cel elegant. Stilul clasic este reprezentat de cateva caracteristici definitorii si anume sobrietate si simplitate. In acest sens, gentile trebuie sa fie realizate in linii simple si din materiale cat mai calitative, cum ar fi o geanta de piele naturala. Pentru ca in general tinutele office nu permit libertatea vestimentara, culoarea acestui accesoriu poate sa te scoata din anonimat. In acest sens geanta te va face sa te simti plina de incredere si siguranta

Stilul modern

Acest stil este unul glamorous iar femeile care se incadreaza in acest stil cu siguranta vor iesi in evidenta. Acesta este motivul pentru care accesoriul pe care il vor purta trebuie sa fie modern si sofisticat. Fie ca este o geanta maxi fie ca este un clutch acestea trebuie sa dispuna de pietre sau paiete sau de ce nu, sa fie accesorizata cu snururi, margele sau cicuri.

De asemenea culoarea trebuie sa fie si ea moderna la fel ca si croiul si accesoriile. De exemplu auriul si culorile indraznete ii vor inspira si vor transmite un vibe pozitiv celor din jur.