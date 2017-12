Geoană ar vrea să fie preşedinte al României pentru cinci ani

În cadrul unei emisiuni televizate, difuzată joi seara, s-a vorbit despre unele zvonuri potrivit cărora actualul şef al statului, Traian Băsescu, îşi va da demisia. În acest caz, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, ar deveni preşedintele României interimar şi există premisele organizării alegerilor prezidenţiale în luna iunie, odată cu cele europarlamentare. În acest sens, preşedintele PSD Mircea Geoană a declarat că nu crede că Băsescu va demisiona pentru că acest lucru ar însemna să se piardă aproape jumătate de an de mandat şi ar duce la o “adevărată tevatură constituţională”. Pe de altă parte, el a recunoscut că îşi doreşte să fie preşedinte al României pentru cinci ani, în eventualitatea în care, ca preşedinte al Senatului, ar putea asigura interimatul la şefia statului: “Vreau să fiu preşedintele României pentru cinci ani, dacă voi fi desemnat de partidul meu, nu pentru cîteva luni”. Liderul social-democrat a arătat că există o anumită presiune în partid pentru anunţarea candidatului PSD pentru Cotroceni, adăugînd că acest lucru nu va mai întîrzia foarte mult, social-democraţii dorind să-şi anunţe la mijlocul acestei luni aspirantul la Preşedinţie. Geoană a subliniat că PSD a intrat la guvernare sub anumite condiţii şi că dacă acestea nu sînt îndeplinite, partidul nu-şi mai poate justifica prezenţa: “Atîta timp cît va exista un răspuns la criză, la nevoia de a schimba din temelii a unor porţiuni nefuncţionale din societatea românească, atunci acest parteneriat va avea în mine şi în PSD un sprijin loial şi serios. Dacă aceste condiţii nu sînt îndeplinite, atunci şi partea noastră de contract încetează, pentru că nu am intrat în această guvernare ca să facem micromanagement de guvernare, ci să dăm un răspuns coerent”.

Ieri, la Şcoala Politică a Tineretului Social-Democrat, de la Geoagiu, Geoană a declarat că o persoană care crede că “un preşedinte de dreapta poate să aducă armonie în societate se înşală”: “Alegerile europarlamentare care se apropie sînt repetiţie cu costume pentru prezidenţiale, iar obligaţia noastră, a social-democraţilor, este să dăm schimbare pe palierul politicii interne. Obligaţia noastră, ca partid, şi speranţa în voi, tinerii social-democraţi, este să înţelegeţi că încă cinci ani de acum încolo, cu aceeaşi formulă de dreapta la conducerea României este prea mult, mult prea mult”. El a apreciat că adevărata provocare pentru social-democraţi este să găsească o soluţie pentru această criză să fie traversată solidar în societate: “Trebuie să vedem cum folosim criza ca pretext pentru a schimba România din temelii. România nu funcţionează cum trebuie nici în Educaţie, nici în Justiţie, nici în infrastructură”. Geoană a afirmat, la finalul discursului său, că persoana care va conduce România din toamnă trebuie să “adune naţiunea”, nu să o risipească.