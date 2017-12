Geoană cere demisia lui Adomniţei de la Educaţie

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a cerut demisia ministrului Educaţiei, Cristian Adomniţei. Geoană a declarat, vineri, că ministrul ar trebui să facă acest gest pentru că şi-a dovedit, în mai multe rînduri, ineficacitatea: “Am citit rezultatele unui raport al Comisiei Europene care spune că, din păcate, România se află pe ultimul loc în Europa din punctul de vedere al performanţei sistemului educaţional. Sîntem ultimii din Europa ca eficienţă a educaţiei şi, faţă de 2007, am scăzut de la un grad de performanţă de 42%, la 52% neperformanţă”. Liderul social-democrat spune că un alt motiv pentru care Adomniţei ar trebui să demisioneze este şi faptul că acesta nu a reuşit să gestioneze banii pe care i-a avut la dispoziţie: “Dacă tot nu are şanse la Primăria Iaşiului, poate să îşi şi dea demisia, pentru că un raport european arată că, într-un singur an, a pierdut aproape 10 procente de preformanţă, iar România este pe ultimul loc din acest punct de vedere. Asta în condiţiile în care bani pentru Educaţie au tot fost alocaţi de la buget”. Şi premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, vineri, că Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului are “cea mai proastă” execuţie bugetară şi s-a arătat preocupat de modul în care instituţia îşi va cheltui resursele financiare: “Am dat 6% din PIB, grija mea acum este cum se cheltuiesc aceşti bani”. Tăriceanu a adăugat că a avertizat ministerele care nu îşi cheltuie fondurile pînă la sfîrşitul anului că le vor pierde.