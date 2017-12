Geoană: Moţiunea are garantate 147 de voturi

Liderul PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că este convins că toţi parlamentarii partidului vor fi prezenţi la dezbaterea moţiunii împotriva Guvernului şi vor vota în favoarea ei. Geoană a spus că speculaţiile reprezentanţilor unor partide că vor lipsi de la vot mulţi parlamentari PSD sînt explicabile cînd este vorba “de oameni care riscă să-şi piardă funcţii importante şi reacţionează cu disperarea înecatului”. “Or să apară tot felul de speculaţii cu privire la opţiuni diferite în interiorul PSD. Or să apară tot felul de bombardamente de presă şi bombardamente de speculaţii şi de intrigi. De ce? Pentru că o moţiune care are şanse să treacă, cum e moţiunea noastră, schimbă de fapt scena şi configuraţia politică românească”, a spus Geoană, care a încheiat subiectul afirmînd că moţiunea are garantate 147 de voturi. În altă ordine de idei, liderul PSD i-a cerut preşedintelui Traian Băsescu să dea dovadă de prudenţă în relaţiile externe, mai ales cînd e vorba de Republica Moldova, amintind de ultimele disensiuni între Bucureşti şi Chişinău, cărora le-ar putea cădea victime românii basarabeni, care se pot simţi abandonaţi de statul român: \"Nu este firesc ca atunci cînd apare un incident de genul acuzaţiei de corupţie la Consulatul de la Chişinău, să se treacă imediat la palierul politic cel mai mare, preşedintele României declarînd şi intrînd într-un război politico-diplomatic de nivel maxim, şi ca nivel de ierarhie între cele două state, dar şi ca limbaj extrem, extrem de dur\". De asemenea, Geoană a cerut şi Guvernului să regîndească proiectul prin care unii pensionari ar urma să-şi încaseze banii pe carduri bancare, spunînd că oamenii vor fi puşi pe drumuri, în condiţiile în care infrastructura bancară nu este încă destul de dezvoltată. Liderul PSD crede că proiectul Guvernului aplicat eventual doar în oraşele mari, cu suficiente bancomate. “În caz contrar, este o măsură pripită şi antisocială”, a spus Geoană.