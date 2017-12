Geoană povesteşte despre soţie, despre candidatură şi Revoluţie

Liderul PSD Mircea Geoană vorbeşte într-un interviu publicat în numărul din octombrie al revistei Playboy despre familia sa, despre Revoluţia din 1989 şi despre cum va arăta România peste 30 de ani. În ceea ce priveşte scrutinul din noiembrie, liderul PSD a dat asigurări că va intra în turul al doilea pentru alegerile prezidenţiale. Întrebat dacă va accepta postul de premier, în condiţiile în care Crin Antonescu ar fi ales preşedinte, Geoană spune că “postul de prim-ministru nu este o femeie sau o maşină, ca să îl doreşti”: “Implică o mare responsabilitate şi presupune anumite condiţii politice. În 2008 nu mi-am dorit postul, ci am acceptat mandatul pe care mi l-a încredinţat partidul. Nu Băsescu mi-a refuzat acest post, ci condiţiile politice care au impus o altă formulă”. Totodată, vorbeşte despre despre familia sa şi despre cum şi-a cunoscut soţia: “Pe Mihaela, am cucerit-o la... înălţime. Mai exact la Predeal, la coadă pe pîrtia de schi de la Clăbucet. Era în 1983. De-abia învăţam să schiez. Eram, însă, foarte hotărît să reuşesc. Am nimerit în acelaşi telescaun cu Mihaela şi... s-a întîmplat! Iată că sînt deja 26 de ani. În 1985 ne-am căsătorit. Mihaela m-a ajutat foarte mult. În perioada petrecută în SUA, am văzut cît de important este rolul soţiilor pentru un diplomat, pentru o persoană publică. Uşor, uşor, chiar dacă sîntem o societate încă destul de misogină, vom depăşi spectrul Elenei Ceauşescu şi al altor Elene a căror influenţă a fost nefastă”. El mai spune, în interviu, că se mîndreşte cu tatăl său, care a fost general al Armatei Române, fostul şef al comandamentului Apărării Civile în anii \'80. El a povestit că la revoluţia din 1989 era “adjunct de şef de brigadă la Trustul Energomontaj Bucureşti şi student la Drept” şi că s-a bucurat, “alături de toţi cetăţenii României, că ţara are şansa de a reveni acolo unde îi era locul şi că îşi va putea pune, de-acum încolo, pregătirea şi capacitatea de muncă în serviciul binelui public”. În plus, Geoană a descris şi modul în care va arăta ţara noastră peste 30 de ani: “2039 ar trebui să fie anul unei noi generaţii politice româneşti. Vor fi trecut 50 de ani de la Revoluţie, deci un întreg ciclu de viaţă. Comunismul va fi o amintire a străbunicilor. Cred că, pînă atunci, vom avea un premiu Nobel, vom găzdui Olimpiada şi un Campionat Mondial de Fotbal, iar visul lui Noica se va adeveri în sfîrşit şi româna se va preda ca limbă străină în liceele din Occident, alături de franceză, engleză, germană, italiană şi spaniolă”. Printre subiectele abordate în interviu s-a aflat şi cel al personalităţilor pe care liderul social-democrat le admiră: “Ca personalităţi, în afară de Bill Clinton şi Tony Blair, pe care i-am menţionat deja, m-a impresionat fostul cancelar german Gerhard Schroder, un admirabil om de stînga şi un consecvent proeuropean, iar ca exemplu de reuşită românească, evoc mereu figura lui Mircea Lucescu. Lucescu nu este numai un mare antrenor, este un model de conduită, de seriozitate”.