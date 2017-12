Geoană, susţinut politic la preşedinţia Senatului

Fostul lider al PSD Mircea Geoană a declarat ieri că îşi pune la dispoziţia partidului mandatul de preşedinte al Senatului. “Dacă decizia PSD va fi că trebuie să demisionez, voi demisiona. Nu am nicio problemă în acest sens. Am însă o problemă când se încearcă cumpărarea tăcerii, oferindu-se la schimb funcţii”, a declarat Geoană. El precizează cu nu va pleca din PSD şi că nu va sta impasibil dacă cei care i-au fost alături vor fi hărţuiţi şi vânaţi de unii care au poliţe de plătit. Geoană arată, totodată, că noul lider al PSD, Victor Ponta, are toată susţinerea sa “atâta vreme cât înţelege că el a fost votat de Congres şi nu de Ion Iliescu, Adrian Năstase sau Miron Mitrea”. Senatorul PSD Gavril Mîrza consideră că Mircea Geoană trebuie să rămână în funcţia de preşedinte al Senatului, aceasta fiind ultima redută care nu se află sub controlul preşedintelui Traian Băsescu. Vicepreşedintele PSD Ioan Chelaru a declarat, ieri, că susţinerea pentru Mircea Geoană la preşedinţia Senatului a fost votată în unanimitate la primul Birou Permanent al partidului după alegerile de la Congres. El a afirmat că bănuieşte că anunţul făcut de Mircea Geoană pe blog, potrivit căruia îşi pune mandatul de preşedinte al Camerei Superioare a Parlamentului la dispoziţia partidului, are legătură mai mult “cu semnele de întrebare” provenite dintr-o anumită zonă a partidului. Chelaru a mai spus că astfel de discuţii legate de funcţia lui Geoană de la Senat sunt cu atât mai inutile cu cât noul preşedinte al PSD a reconfirmat sprijinul pentru fostul lider, în mai multe declaraţii făcute după şedinţa de luni a BPN.