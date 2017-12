Geoană: “Un nou mandat pentru Băsescu e un risc”

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, s-a aflat, ieri, la Automobile Craiova, unde a fost lansat primul automobil Ford asamblat la această fabrică, dar nu a urcat pe scena unde a avut loc evenimentul, el afirmînd că Administraţia Prezidenţială “a condiţionat” prezenţa şefului statului la manifestare de posibilitatea ca “numai actualul preşedinte” să vorbească pe scenă: “Pentru că nu am dorit să ne facem de rîs în faţa opiniei publice, inclusiv internaţionale, şi să repetăm momentul penibil din martie 2008 cînd, la un eveniment similar, tot la Ford, actualul preşedinte l-a atacat în mod nejustificat şi fără logică pe fostul premier, am preferat să nu perturbăm această întîlnire”. Geoană a precizat că a fost invitat de oficialii Ford să vorbească pe scenă la evenimentul lansării primului automobil asamblat la fabrica din Craiova, însă “reputaţia României este mai importantă decît dorinţa unuia sau altuia de a fi singur pe scenă”. Astfel, pe scena pe care a avut loc evenimentul au urcat doar preşedintele Ford Europa, John Fleming, şi preşedintele Băsescu. Tot ieri, Geoană a declarat că, la începutul săptămînii viitoare, PSD va readuce în discuţia Parlamentului planul anticriză, urmînd să fie lansate inclusiv temele “care nu au fost reţinute” în actualul program anticriză, adoptat de coaliţia de guvernare: “Doresc ca inclusiv în Parlamentul României să readucem în discuţie acest subiect. Ne vom concentra ca partid asupra acestui subiect de importanţă vitală. La începutul săptămînii viitoare vom lansa în Parlament inclusiv temele care nu au fost reţinute în actualul program anticriză. Aştept din partea Guvernului punerea în practică a celor 32 de măsuri anticriză”. Geoană este de părere că această competiţie pentru Preşedinţie nu trebuie dusă între ministere, instituţii publice şi “feude politice”, iar persoanele cu funcţii în statul român ar trebui să stea deoparte în campanie. El a apreciat că alegerile prezidenţiale vor fi o “bătălie dură”, solicitînd conducerilor instituţiilor centrale şi locale să nu se implice în campania electorală. Liderul PSD a susţinut că România nu poate fi “paralizată” de “venirea unui nou preşedinte” sau a instalării unui nou Guvern. El consideră că este “evident” că Traian Băsescu va candida pentru un nou mandat de preşedinte din partea PD-L: “Evident că este candidatul PD-L-ului, în orice formulă ar fi, tot de PD-L depinde, iar faptul că PD-L-ul este azi un vehicul insuficient pentru d-l Băsescu este problema domniei sale, nu problema mea”. Liderul social-democrat a arătat că nici nu mai contează sub sigla cărui partid candidează Băsescu, şeful statului trebuind să “răspundă” în faţa electoratului pentru cei cinci ani de mandat în fruntea ţării. Geoană a apreciat totodată că în cinci ani de mandat în fruntea ţării a actualului preşedinte au fost “masacrate” două guverne, iar cîştigarea unui nou mandat de către Băsescu ar reprezenta un risc pe care România “nu şi-l poate asuma”. El a afirmat că îl consideră pe şeful statului un om “simpatic”, pe care spune că-l va respecta în momentul în care nu va mai fi preşedinte. În opinia sa, Băsescu încearcă să găsească stratageme prin care să stopeze “căderea abruptă” în preferinţele electoratului. De aceea, eventuala candidatură ca independent a lui Băsescu este doar un gest de disperare.