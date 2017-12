Geoană: “Voi fi un preşedinte al Senatului super-jucător”

Liderul social-democraţilor, Mircea Geoană, a declarat, marţi seară, la postul naţional de televiziune, că rolul său în viitoarea guvernare implică preluarea funcţiei de preşedinte al Senatului, concomitent cu cea de vicepreşedinte al CSAT, el apreciind că, astfel, s-a creat un “echilibru corect” pentru PSD: “Cred că decizia pe care am să o iau, împreună cu colegii mei, va fi să merg în funcţia de preşedinte al Senatului, care este a doua funcţie în stat. Aşa cum spunea preşedintele Băsescu, că va fi preşedinte jucător, eu am să fiu un preşedinte al Senatului super-jucător, am să stau cu ochii pe Guvern”. Geoană a arătat că le-a transmis partenerilor de la PD-L şi şefului statului că, odată ce va prelua funcţia de preşedinte al Senatului, “este păcat” să nu îşi folosească experienţa, influenţa şi contactele “în interesul acestei ţări”, formula “interesantă” identificată pentru atingerea acestui deziderat constînd în preluarea, în plus, a funcţiei de vicepreşedinte al CSAT: “Am găsit o formulă interesantă. CSAT este locul unde se iau deciziile cele mai importante din ţară, unde este şi preşedintele României şi premierul şi miniştrii cei mai importanţi şi şefii serviciilor de informaţii. Acolo voi merge ca vicepreşedinte, fiind practic omul doi după preşedinte şi în CSAT, şi acolo voi avea, ca preşedinte al Senatului, un anumit rol”. Pe de altă parte, întrebat de cît timp ştiau social-democraţii despre intenţia lui Stolojan de a renunţa la calitatea de premier, Mircea Geoană a arătat că din ceea ce ştie, retragerea acestuia din funcţia prim-ministru desemnat a fost “o decizie personală”, despre care a aflat înainte de anunţul acestuia. El a menţionat că, din punctul său de vedere, anunţul lui Stolojan a reprezentat “o mare surpriză pentru cei care l-au propus”. Geoană a admis că în PSD a existat “tentaţia de a alege să joace această rocadă între Boc şi Stolojan în mod politicianist”: “A fost un impuls, un drăcuşor, acolo, care s-a gîndit să profităm”. El a afirmat că au fost voci care spuneau că este momentul ca PSD să ceară funcţia de premier, însă. În opinia sa, acest lucru ar fi fost “un gest de neseriozitate din partea PSD”. Geoană a spus că reacţia democrat-liberalilor a fost de “surprindere” şi că situaţia a creat “o mare de preocupare şi o situaţie extrem de delicată în PD-L”.