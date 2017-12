GeoDaSilva, din nou în concert, la malul mării

Geo DaSilva va susţine, săptămâna viitoare, un show în clubul constănţean Wish. Artistul este cunoscut pentru hiturile sale „I’ll hit you like a truck”, „Far away” şi „Strigă” şi a colaborat cu nume cunoscute care „încing” cluburile, precum CJ Stone, Plastic Funk, Voodoo, Inusa Dawda sau Garry Pine. Constănţenii sunt invitaţi, pe 22 noiembrie, la o petrecere de trei ore, care va coincide şi cu lansarea unui album marca DaSilva. În deschidere va face atmosferă DJ Flipper, cu „The Best GoGo Dancers!”. Preţul biletelor este de 20 lei şi acestea pot fi achiziţionate de la casieria clubului.

Gheorghe Constantin Cristinel, cunoscut sub numele de scenă GeoDaSilva, este originar din Timişoara şi a intrat în branşă în anul 1994, făcându-şi stagiul de DJ începător în discotecile din împrejurimile oraşului natal. În vara anului 2000, Cristinel experimenta în Disco Ring Costineşti meseria de MC, deoarece posturile de DJ erau ocupate. Experienţa de la malul mării, cu recomandarea celor de la DJ Project, l-au promovat în postura de rezident şi manager al unei seri devenite celebre în Timişoara, la Discoland: „Joi-Student Power Night\". În perioada 2004-2007 a lucrat ca DJ rezident în Disco Tineretului Costineşti, iar în restul anului, a participat la evenimente în mai toate cluburile importante din ţară, dar şi străinătate. Din 2004 se hotărăşte să-şi facă propriul brand de show, numit Funky DJs, împreună cu DJ Jungle, apoi cu Chris Mayer. Tot atunci a realizat importanţa producerii unui material muzical propriu.