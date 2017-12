GeoEcoMar: Începe DANCERS

În perioada 17 - 20 martie 2014, INCD GeoEcoMar organizează primele două manifestări din cadrul proiectului DANCERS „Danube Macroregion: Capacity Building and Excellence in River Systems (Basin, Delta and Sea)”, proiect finanţat de Comisia Europeană, prin Programul-Cadru 7. Conferinţa internaţională “Potenţialul tehnico-ştiinţific privind managementul integrat al sistemului Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră. Realităţi şi planuri pentru viitor”, ce va avea loc în perioada 17-18 martie 2014 şi este dedicat comunităţii ştiinţifice, urmând ca în zilele de 19 şi 20 martie 2014 să aibă loc cel de-al doilea eveniment din cadrul proiectului, seminarul internaţional “Creşterea colaborării dintre comunitatea ştiinţifică şi mediul de afaceri din Regiunea Dunării. Noi oportunităţi”, adresat comunităţii de afaceri. Scopul celor două manifestări îl reprezintă analiza programelor de cercetare existente în domeniul managementului integrat al sistemului Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră şi propunerea de noi planuri pentru un program de cercetare - educaţie - inovare performant. Ambele manifestări vor avea loc la hotelul Howard Johnson - Calea Dorobanţilor, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti. Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul: http://www.dancers-fp7.eu/events/.