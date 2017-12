George Bush senior îl apără pe... junior

Fostul președinte american George Bush îi critică pe Dick Cheney și Donald Rumsfeld, două figuri centrale ale administrației fiului său George W. Bush, el reproșându-le linia politică dură, într-o carte ce va apărea în luna noiembrie în SUA și despre care scrie cotidianul ”New York Times”.

Bush senior, președinte al SUA, între 1989 și 1993, a păstrat în general tăcerea asupra subiectelor legate de cele două mandate ale fiului său (2001-2009) și de războaiele din Irak și Afganistan. Într-o biografie ce va apărea în curând, el îi evocă însă în termeni puțin diplomatici pe fostul vicepreședinte Dick Cheney și pe fostul secretar al Apărării Donald Rumsfeld, din administrația George W. Bush. În cartea ”Destiny and Power: The American Odyssey Of George Herbert Walker Bush”, scrisă de biograful Jon Meacham, Bush tatăl îi reproșează lui Dick Cheney că a adoptat o linie dură pentru a-l convinge pe fiul său să facă uz de forța militară pe plan extern. La rândul său, Donald Rumsfeld este descris de Bush tatăl ca o persoană arogantă, cu totul ermetică la opiniile celorlalți și care i-a dăunat președintelui. George Bush l-a cunoscut bine pe Dick Cheney, care, sub președinția sa, a condus Pentagonul în timpul operațiunii Furtună în Deșert, când forțele aliate conduse de SUA au alungat din Kuweit trupele lui Saddam Hussein. ”Ca vicepreședinte în administrația lui George W. Bush, Cheney a devenit un partizan al liniei dure, foarte diferit de Dick Cheney, pe care îl cunoșteam și cu care am lucrat”, susține Bush senior. În opinia acestuia, ”Cheney a fost influențat de soția sa, Lynne, foarte conservatoare, adevărata eminență cenușie”.

Bush a recunoscut totuși că fiul lui poartă o parte din responsabilitate, prin faptul le-a acordat un spațiu de manevră prea mare lui Cheney și Rumsfeld, dar și pentru folosirea unui limbaj prea belicos. ”Este destul de ușor să apari pe prima pagină a ziarelor, cu declarații incendiare, dar aceasta nu rezolvă problemele diplomatice”, a consemnat Meachem declarația lui Bush senior, potrivit ”New York Times”, fostul președinte făcând referire la discursul pe care fiul său l-a rostit în 2002 despre ”axa răului” și care desemna Irakul, Iranul și Coreea de Nord drept inamici ai SUA.

Citește și:

A murit Ahmed Chalabi, un instigator al invaziei SUA în Irak

Donald Trump crede că era mai bine dacă Saddam Hussein și Muammar Gadhafi rămâneau la putere

Tony Blair îşi cere scuze pentru invazia Irakului şi își asumă o parte din vina pentru ascensiunea SI

SUA au luat în calcul lansarea unui atac nuclear împotriva Afganistanului, după 11 septembrie 2001

Planul de închidere a închisorii de la Guantanamo, finalizat

George H.W. Bush a căzut şi şi-a fracturat o vertebră la gât