George Clooney a făcut terapie după divorţ

Este considerat unul dintre cei mai doriţi burlaci din lume dar George Clooney nu intenţionează să calce prea curând în faţa altarului, pentru că, susţine el, după divorţ a avut nevoie de consiliere psihologică. Actorul în vârstă de 50 de ani a fost căsătorit cu actriţa Talia Balsam, timp de patru ani, până în 1993. George Clooney a recunoscut că el este de vină pentru sfârşitul relaţiei. ”Nu eram pregătit să fac faţă faptului că trebuia să lucrez la mariaj. Aveam 28 de ani şi nu eram atât de tolerant precum ar fi trebuit să fiu. Am mers la terapie pentru prima şi ultima dată în viaţa mea, după ce mariajul s-a terminat. Am aflat că poţi folosi terapia pentru a justifica aproape orice. Îţi vor spune: ”Nu e greşit să te simţi aşa”. Uneori vroiai să le spui: ”Eşti un ticălos adevărat”. Probabil am lucrat mult mai mult la relaţiile de prietenie decât am făcut-o cu mariajul meu”, a declarat vedeta. În plus, George Clooney a ţinut să precizeze că adoră să muncească şi că meseria este pentru el pe primul plan. Iar iubitele lui s-au putut simţi frustrate din această cauză.