George Clooney, editorialist la ”Washington Post”

Actorul George Clooney a scris un editorial pentru ”Washington Post”, în care i-a avertizat pe politicienii americani în legătură cu pericolul declanşării unui nou război civil în Sudan. George Clooney şi activistul John Pendergast au făcut lobby în faţa politicienilor de top din capitala americană, după călătoria efectuată în Sudan, la începutul acestei luni. Cei doi s-au întâlnit şi cu preşedintele american, Barack Obama, pe care au încercat să îl convingă să îi ajute pe refugiaţii din sudul statului Sudan, în cazul în care aceştia vor dori să se separe de provinciile din nordul Sudanului, controlate de formaţiuni de gherilă, printr-un referendum ce va fi organizat în ianuarie 2011. Într-un editorial publicat duminică, în ”Washington Post”, George Clooney şi John Pendergast au relatat o serie de aspecte din timpul întâlnirii cu Obama, lăudându-l pe acesta pentru faptul că ”se află la conducerea lucrurilor şi este conştient de caracterul urgent al momentului”. În acest articol, George Clooney i-a îndemnat pe americani să ia poziţie în această chestiune şi să îi ajute pe refugiaţii din taberele din sudul statului Sudan, înainte de a fi prea târziu, ”înainte ca miliarde de dolari provenind din taxele şi impozitele americane să fie cheltuite într-o operaţiune umanitară profitabilă”. Rezidenţii Sudanului de Sud trebuie să decidă, la referendumul din 9 ianuarie 2011, dacă vor ca regiunea lor să fie autonomă sau să fie integrată în Sudan. Un al doilea referendum va fi pe tema statutului regiunii Abyei din nordul Sudanului. În peste două decenii, violenţele din Sudan s-au soldat cu circa două milioane de morţi.

George Clooney şi-a câştigat renumele ca actor, producător executiv, scenarist şi regizor. Fiul unui jurnalist, George Clooney este un partizan foarte activ al Primului Amendament şi, totodată, un activist dedicat cauzelor umanitare. În 2006, George Clooney a primit trei nominalizări la premiile Oscar - pentru cea mai bună regie, cel mai bun scenariu original (împreună cu Grant Heslov), pentru ”Noapte bună şi noroc / Good Night and Good Luck” şi pentru cel mai bun rol secundar, în ”Syriana”, pentru care a şi primit un trofeu din partea Academiei de Film americane. Aceasta a fost pentru prima dată în istoria Oscarurilor când cineva a fost nominalizat în acelaşi an pentru interpretare şi regie, pentru două filme diferite. Pentru rolul din ”Syriana”, George Clooney a câştigat şi Globul de Aur. De atunci, el a mai fost nominalizat de două ori la Oscar, la categoria Cel mai bun rol principal, pentru ”Michael Clayton” şi ”Sus, în aer / Up in the Air”, ambele interpretări aducându-i Globul de Aur, premiile BAFTA, Critics Choice Award şi premiul Sindicatului Actorilor Americani. George Clooney şi-a lansat recent filmul ”Americanul”, în regia lui Anton Corbijn.