George Clooney glumeşte pe seama lui Ewan McGregor

Cunoscut pentru simţul dezvoltat al umorului, actorul american a început să devină foarte moralist în ceea ce priveşte talentul şi disciplina de lucru a colegilor săi de breaslă mai tineri. De exemplu, George Clooney şi-ar dori ca Ewan McGregor, alături de care joacă în filmul ”The Men Who Stare at Goats”, să ia lecţii de actorie de la o capră, glumind că aceste animale, folosite la filmări, sînt mai talentate decît o parte din actori. George Clooney a precizat că lucrează cu caprele la filmări, petrecînd mult timp alături de aceste animale. ”Capra la care trebuie să mă holbez este un actor excelent. Dacă îi spuneai să facă ceva, făcea. Acum, dacă l-aş convinge şi pe Ewan să ia lecţii de la ea, am ieşi cîştigaţi”, a afirmat George Clooney.

Deşi caprele au fost actori buni, George Clonney nu crede că va mai dori să lucreze cu animale în viitorul apropiat. El a mai precizat şi că i-a făcut plăcere să lucreze cu scoţianul Ewan McGregor, în comedia despre războiul din Irak, pentru că acesta este ”cu picioarele pe pămînt”. ”Am fost şocat de cît de amuzant şi normal este Ewan. Vorbeam despre excursiile cu motocicleta pe care le face în toată lumea. Chiar este un tip interesant. Este bine să lucrezi cu el, pentru că pune munca pe primul plan şi, după ce face asta, ştii că te poţi şi distra. Este pur şi simplu un tip grozav”, a dres-o în cele din urmă George Clooney.

În comedia ”The Men Who Stare at Goats”, ce va fi lansată pe 6 noiembrie în SUA şi Marea Britanie, urmînd să ajungă anul viitor în România, reporterul Bob Wilton, rol interpretat de Ewan McGregor, se află în căutarea următorului său mare subiect, cînd dă peste Lyn Cassidy, rol jucat de George Clooney, un tip ciudat, care declară că face parte dintr-o unitate experimentală a armatei americane. Marea bombă, conform lui Lyn Cassidy, este că unitatea New Earth Army va schimba modul în care se duc războaiele, fiind formată din ”călugări războinici” cu puteri psihice de neegalat, în stare să poată citi gîndurile duşmanului doar holbîndu-se la el.