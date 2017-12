George Clooney sărută minunat!

Multe visează la aşa ceva, dar puţine pot spune că l-au sărutat pe George Clooney. Vera Farmiga este una dintre norocoase. Chiar dacă momentul intim s-a desfăşurat în faţa camerei de filmat, pe platourile dramei ”Up In The Air / Sus, în aer”, vedeta se declară pe deplin satisfăcută. ”Desigur, rolul a fost minunat, scenariul frumos, dar, hei, sunt fată şi lucrul care m-a motivat cel mai mult să joc în acest film a fost faptul că voi avea ocazia să dansez cu George Clooney. Da, George sărută minunat, gentil şi neagresiv...”, şi-a lăudat Vera Farmiga colegul. Brusc, actriţa s-a trezit din reverie şi şi-a amintit că are acasă un soţ, căruia aceste cuvinte s-ar putea să nu îi pice prea bine. ”Oricum, Renn este cel mai tare la săruturi din întreaga lume. George nici nu se poate compara cu el!”, a conchis vedeta de origine ucraineană. Vera Farmiga este căsătorită din 2008 cu Renn Hawkey, cu care are un copil. Însă nu soţul, ci colegul de breaslă a motivat-o şi a transformat-o pe Vera Farmiga într-una dintre nominalizatele la Oscar, pentru categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar.