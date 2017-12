George Clooney se teme de arme

Actorul american George Clooney a mărturisit că se teme de arme, deşi le utilizează frecvent în filmele în care joacă. Actorul în vârstă de 49 de ani s-a obişnuit să mânuiască arme de foc, atât în filme, cât şi în viaţa reală, dar spune că nu se simte confortabil în preajma lor. “Pistoale, puşti, este ceva înfricoşător în legătură cu ele, deşi am crescut cu ele în Kentucky şi deşi le-am folosit mult în filmele mele. Am învăţat să le folosesc, dar încă mi-e frică de ele”, afirmă George Clooney. Starul a mai mărturisit că nu îi este frică de bătrâneţe sau de faptul că nu va mai fi la fel de chipeş, pentru că este de părere că îmbătrânind, i se vor oferi roluri mult mai diversificate. Explicând de ce nu a devenit unul dintre acei actori axaţi numai pe un anumit tip de rol, George Clooney a declarat pentru ziarul german “Sueddeutsche Zeitung”: “Este din cauza insuccesului. Nu, pe bune. Dacă ai atât de mult succes într-un anumit rol sau gen, rişti să ţi se ofere numai acel tip de rol. Până acum am avut noroc, în moderaţie”, a mai spus acesta. “Bineînţeles, nu mi se mai oferă roluri de erou romantic atât de des, dar la vârsta mea, am parte din ce în ce mai mult de roluri de compoziţie”, a continuat acesta.