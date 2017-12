George Clooney va primi din partea Institutului american de film premiul pentru întreaga activitate

Actorul și regizorul George Clooney va primi cel de al 46-lea premiu pentru întreaga activitate decernat de Institutul american de film (AFI), informează vineri agenția de știri UPI. Așa-numitul "Life Achievement Award" ar urma să-i fie decernat actorului de 56 de ani născut la Kentucky în cadrul unei gale omagiale care va avea loc la 7 iunie, la Los Angeles. Evenimentul va fi televizat de postul TNT la o dată ulterioară. Clooney a jucat în mai multe seriale de televiziune, precum "ER", "The Facts of Life" și "Roseanne", dar și-a dobândit popularitatea mondială în special cu trilogia "Ocean's 11". El a mai jucat în filme precum "O, Brother, Where Art Thou?", "Michael Clayton", "Up in the Air", "The Descendants", "Confessions of a Dangerous Mind" și "Good Night, and Good Luck".