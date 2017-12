George Clooney va regiza un film despre terorism

Îndrăgitul actor american va trece din nou în spatele camerei de filmare, pentru a regiza un film despre terorism. Lungmetrajul intitulat “Hamdan vs. Rumsfeld” îl va avea ca personaj principal pe fostul şofer al lui Osama bin Laden, peliculă în care va juca prietenul său, Matt Damon, cu care a colaborat şi în “Syriana”, o dramă despre Orientul Mijlociu, care i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal. George Clooney a precizat că filmul prezintă o poveste despre aşa-numitul război împotriva terorismului, plasată într-o sală de judecată. Matt Damon ar urma să îl interpreteze pe avocatul şoferului lui Osama bin Laden, capturat în Afganistan şi închis la Guantanamo, care reuşeşte să îi prezinte cazul în faţa Curţii Supreme.

Se pare că George Clooney vrea ca Matt Damon să joace în filmul său pentru că acesta s-a plîns recent că amicul său primeşte toate rolurile bune de la Hollywood. Potrivit unor surse, George Clooney ar fi fost chiar unul dintre candidaţii pentru rolul principal din “The Informant! / Informatorul” de Steven Soderbergh, care, în cele din urmă, i-a revenit lui Matt Damon. “George nu era potrivit pentru rol, Slavă Domnului, aşa că am ajuns să îl joc eu”, a afirmat Matt Damon, la premiera de la New York a filmului. “Are destule roluri bune, nu are nevoie de toate, trebuie să ne mai lase şi nouă”, a glumit acesta.

George Clooney a mai regizat satira mediatică “Confessions of a Dangerous Mind / Confesiunile unei minţi periculoase” din 2002 şi apoi “Good Night and Good Luck / Noapte bună şi noroc”, un film despre integritatea jurnalistului în faţa maccarthysm-ului, un film în alb-negru, care i-a adus două nominalizări la ediţia din 2006 a premiilor Oscar, pentru scenariu şi regie.