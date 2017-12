George Clooney vrea să fie adoptat

Actorul american a făcut o ofertă pe care puţine femei cu instincte materne ar putea să o refuze. Dar cum propunerea a fost făcută unui bărbat, s-a soldat cu un eşec. “Întotdeauna mi-am dorit să fiu adoptat, dar nu am găsit pe nimeni disponibil”, a declarat actorul în cadrul unui eveniment jurnalistic organizat în capitala americană Washington D.C., la care a fost însoţit de tatăl său, prezentatorul de ştiri Nick Clooney şi jurnalistul Bill Small. “Vrei să mă adopţi?”, l-a întrebat George Clooney pe Bill Small. “Sînt foarte bogat. Şi voi avea grijă de tine”, a continuat amuzată vedeta. Discuţia despre adopţie a pornit după observaţia făcută de Nick Clooney cu privire la filmul fiului său din 2005 “Good Night, and Good Luck”, despre un important prezentator de şiri al postului de televiziune CBS Edward R. Murrow, care este proiectat în prezent la cursurile de jurnalism ale diverselor facultăţi. Celebrul său fiu i-a răspuns că nu îi pasă de astfel de lucruri, iar Nick Canon s-a văzut nevoit să afirme că sora actorului îi este mult mai apropiată în opinii. Aşa că imediat au venit şi replicile despre adopţie.

Întreaga seară a rămas pe un ton glumeţ între cei doi Clooney, care s-au tachinat pînă la sfîrşit. O nouă legătură între filmul său “Good Night, and Good Luck” şi programul prezentat de tatăl său a smuls din partea actorului de 47 de ani replica că părintele său are nevoie de un baston. Iar Nick Clooney, în vîrstă de 75 de ani, a replicat că fiul său nu îi este sprijin, ci reprezintă mai degrabă planul său de pensionare. Cînd George Clooney a declarat că a făcut filmul cu un buget de 6,5 milioane de dolari, tatăl său l-a întrebat stupefiat unde s-a dus o sumă atît de mare. “Direct la mine. Am filmat de 500.000 de dolari, aşa că am primit şase milioane de dolari”, a replicat actorul. George Clooney a mai afirmat că suma ar ajunge la noul să tată, indicîndu-l pe Bill Small. Acesta i-a refuzat însă oferta de adopţie, sperînd că poate va primi o propunere similară din partea antreprenorului miliardar Mark Cuban. George Clooney a fost uimit să primească un refuz…