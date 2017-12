George Harrison a primit postum o stea pe Bulevardul Famei

Fostul membru al trupei Beatles a primit postum, marţi, cea de-a 2.382-a stea pe celebrul Bulevard al Famei din Los Angeles, în timpul unei ceremonii la care au participat, printre alţii, Sir Paul McCartney şi Tom Hanks. Amplasată în apropiere de clădirea Capital Records din Los Angeles, steaua a fost dezvelită şi prezentată publicului de către văduva lui George Harrison, Olivia şi fiul lor, Dhani, de 30 de ani. “A fost un bărbat frumos şi mistic, care a trăit într-o lume materială, dar el era amuzant cît era ziua de lungă şi de multe ori ne lăsa uimiţi”, a declarat Olivia Harrison. “George, ziua aceasta este pentru tine”, a spus actorul Tom Hanks. “Toate lucrurile trec, dar George va trăi pentru totdeauna”, a adăugat celebrul actor american. Sir Paul McCartney nu s-a adresat mulţimii prezente, însă a îmbrăţişat-o pe văduva fostului său coleg, a glumit cu fiul acestuia şi apoi a salutat fanii.

Printre celelalte personalităţi prezente la ceremonie s-au numărat Jeff Lynne şi Tom Petty, care a cîntat cu George Harrison în trupa Traveling Wilburys, Joe Walsh, chitaristul trupei Eagles, producătorul muzical T-Bone Burnett şi sora Oliviei Harrison, Linda Arias. Măsurile de securitate au fost foarte stricte, din cauza asasinării lui John Lennon în 1980 şi atacului comis asupra lui George Harrison de un bărbat care a pătruns înarmat cu un cuţit în reşedinţa din Marea Britanie a artistului.

George Harrison va reveni în atenţia admiratorilor săi şi după ce producătorii casei de înregistrări Capitol, care au plătit 25.000 de dolari către Hollywood Chamber of Commerce, în numele starului britanic, vor lansa, pe data de 16 iunie, o colecţie de piese din cariera solo a muzicianului. Albumul intitulat “Let It Roll: Songs By George Harrison” va include piese precum “My Sweet Lord” şi “Got My Mind Set On You”, dar şi versiunile live ale pieselor Beatles “Something” şi “Here Comes the Sun”, pe care George Harrison le-a interpretat la un concert umanitar intitulat “Concert for Bangladesh”, în 1971. George Harrison a murit din cauza unui cancer, în 2001, la vîrsta de 58 de ani.