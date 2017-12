George Maior „moare de nerăbdare“ să spună adevărul despre prezidențialele din 2009?

După ce șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat că nu se va prezenta la comisia parlamentară pentru a da explicații în cazul anchetei privind posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009, fostul director al SRI George Maior, actual ambasador în SUA, spune că nu are nicio problemă în a se prezenta în fața comisiei de anchetă din Parlament. Maior a declarat că vizita preşedintelui Klaus Iohannis în SUA nu are nicio legătură cu audierea sa la Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009. „Este un lucru firesc să te prezinţi în faţa Parlamentului, nimeni nu are de ascuns ceva sau vreo inhibiţie din acest punct de vedere. Chiar aştept cu plăcere aceste audieri“, a declarat George Maior, citat de Agerpres. Diplomatul este aşteptat în săptămâna 12 - 18 iunie la audieri în Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009.