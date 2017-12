George Măndilă, membru cu acte în regulă al PD-L

Fostul lider al PNG-CD Constanţa, George Măndilă, şi-a anunţat, ieri, înscrierea în PD-L. Măndilă a făcut public acest fapt abia ieri, cu toate că şi-a depus adeziunea la PD-L încă de pe 29 noiembrie, cu o zi înainte de alegerile parlamentare. “Cochetam cu ideea de a mă înscrie în PD-L sau în PNL de mai mult timp, însă am ales PD-L şi am făcut acest lucru în toamnă, pentru a nu fi suspectat că am ales partidul după anunţarea rezultatelor de la alegerile parlamentare. Am fost anunţat la mijlocul lunii decembrie că adeziunea mea a fost acceptată, conform statutului PD-L“, a declarat Măndilă. El a mai spus că a ales PD-L pentru că “exista o apropiere de idei şi concepţii“, în primul rînd, iar pe de altă parte partidul din care făcea parte urma să fuzioneze prin absorbţie cu PD-L. “Am vrut să aştept ca fuzionarea să aibă loc, însă aceasta a întîrziat să se întîmple şi am decis să plec mai devreme. Un alt motiv pentru care am ales PD-L este acela că eu am o relaţie foarte bună cu oamenii din strcutura de conducere a PD-L de la nivel judeţean“, a mai spus Măndilă, care a adăugat că, la nivel naţional, foarte mulţi membri şi preşedinţi ai filialelor judeţene au făcut acelaşi lucru.