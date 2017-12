George Michael, în primul turneu nord-american din ultimii 17 ani

Au fost ani buni în care numele său nu a apărut în presă decît din cauza consumului de droguri uşoare, dar iată că George Michael este hotărît să revină în lumea muzicii. Cîntăreţul britanic, în vîrstă de 44 de ani, va pleca în primul său turneu în America de Nord din ultimii 17 ani, care va debuta pe 17 iunie, la San Diego, o continuare a turneului european 25 Live. Partea nord-americană a turneului va cuprinde 22 de concerte. Biletele vor fi puse în vînzare pe 6 aprilie, cel mai scump ajungînd la 175 de dolari.

Cu toate că, la nivel internaţional, George Michael se bucură încă de renume, reputaţia sa în SUA a pălit în ultima decadă, deşi cel mai recent album al său, “Patience” din 2004, a reuşit să ajungă pe locul 12 în topurile muzicale, după ce artistul l-a promovat în emisiunea lui Oprah Winfrey. Turneul nord-american va promova un album dublu, al doilea din cariera lui George Michael. Albumul dublu, intitulat “Twenty-Five”, va fi lansat în SUA pe 1 aprilie, la zece ani după ce artistul a scos pe piaţă retrospectiva “Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael”.