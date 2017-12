George Michael s-a internat la dezintoxicare

Cântăreţul britanic George Michael s-a internat într-o clinică de dezintoxicare din Elveţia. Artistul în vârstă de 51 de ani s-a internat în clinica Kussacht Practice, deoarece obişnuia să fumeze 25 de ţigarete cu marijuana în fiecare zi. Potrivit presei britanice, o internare în această clinică de dezintoxicare costă aproximativ 100.000 de euro, iar printre vedetele care au apelat în trecut la serviciile medicilor elveţieni s-a aflat şi creatorul de modă John Galiano.

În martie 2014, George Michael declara că nu mai fumase canabis de peste un an şi jumătate. Artistul spunea cu acea ocazie că o serie de probleme de sănătate şi cu autorităţile britanice l-au convins să renunţe la marijuana. Cântăreţul a suferit, în mai 2014, un colaps misterios, pierzându-şi cunoştinţa din motive necunoscute, iar acest fapt l-a determinat pe un prieten al său să telefoneze imediat la urgenţă.

Temerile legate de sănătatea cântăreţului britanic s-au accentuat în ultimii ani, din cauza numeroaselor spitalizări ale lui George Michael, consumului regulat de marijuana şi a unui incident bizar, produs în mai 2013, când starul britanic a căzut dintr-un automobil în deplasare, pe o autostradă. Cântăreţul a suferit răni în zona craniană şi a fost transportat la spital cu elicopterul. Cu 18 luni înainte, artistul s-a îmbolnăvit de o formă severă de pneumonie şi a fost spitalizat la Viena.

În septembrie 2010, George Michael a fost condamnat la opt luni de închisoare, după un incident produs în acelaşi an, în iulie, când a izbit din plin cu automobilul său Range Rover faţada unui magazin din nordul Londrei. Tot în 2010, cântăreţului i-a fost suspendat permisul auto pentru cinci ani, după ce a recunoscut că a condus automobilul sub influenţa drogurilor. De asemenea, în 2006, autorităţile britanice i-au suspendat permisul pentru doi ani şi l-au condamnat la 100 de ore de muncă în serviciul comunităţii, după ce cântăreţul a condus automobilul sub influenţa drogurilor, iar poliţiştii l-au găsit leşinat în Mercedes-ul său.