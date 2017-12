George Michael va concerta în România

Cîntăreţul britanic George Michael va concerta în Bucureşti, la sfîrşitul lunii mai, într-un spectacol ce face parte din turneul mondial "25 Live Tour". Concertul, care va avea loc pe data de 31 mai, se va desfăşura în aer liber, pe stadionul Lia Manoliu. Informaţia că George Michael va concerta pe stadionul Lia Manoliu este confirmată şi pe site-ul oficial al artistului, georgemichael.com. Concertul de la Bucureşti, care face parte din turneul ''25 Live Tour'', început în 2006, va fi precedat pe 28 mai de un spectacol în Germania, la Dusseldorf, şi va fi urmat pe 2 iunie, de un show în Cehia.

George Michael a făcut parte, alături de Andrew Ridgely, din grupul "Wham!", între 1981 şi 1986, formaţie ce a intrat în topuri cu hituri ca "Last Christmas", "Careless Whisper" sau "Wake Me Up Before You Go-Go". Primul său succes solo a fost "Faith", în 1987, urmat de "I Want Your Sex", "Freedom", "Too Funky", "Killer/Papa Was a Rollin' Stone", "Fast Love" sau duetul cu Mary J.Blidge, "As". Muzicianul a vîndut peste 80 de milioane de albume de-a lungul carierei sale şi a cîştigat un premiu Grammy, în 1987, pentru cel mai bun album al anului, "Faith".