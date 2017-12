George Piştereanu, nominalizat pentru cel mai bun actor european

George Piştereanu a fost nominalizat la categoria „cel mai bun actor\", la ediţia din acest an a premiilor Academiei de Film Europene, pentru rolul din lungmetrajul „Eu când vreau să fluier, fluier\", în regia lui Florin Şerban, potrivit unui comunicat al Strada Film. Acesta este cel de-al doilea actor român nominalizat la premiile Academiei de Film Europene, după Dorel Vişan, în 1988, pentru rolul personajului principal din pelicula „Iacob\", în regia lui Mircea Daneliuc.

Alături de Piştereanu, la premiul pentru cel mai bun actor mai sunt nominalizaţi alţi patru artişti, printre care şi Ewan McGregor, pentru rolul din „Ghost Writer\", în regia lui Roman Polanski.

Nominalizările au fost stabilite de către membrii Academiei de Film Europene, în urma unui amplu proces de votare, la care au participat cei peste 2.300 de profesionişti din lumea filmului. Gala de premiere va avea loc la Tallinn, în Estonia, pe 4 decembrie.

„Am reuşit să fac atât de mult într-un timp atât de scurt. S-a plecat de la zero şi asta a dat şi mai multă valoare celor ce au urmat. Faptul că am continuat munca începută şi că acum lucrez la un nou film cu aceiaşi oameni înseamnă că nu am ajuns aici întâmplător\", spune George Piştereanu.

George Piştereanu este student în anul al II-lea la secţia Actorie a Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale\" din Bucureşti şi tocmai a terminat prima parte a filmărilor pentru „Loverboy\", noul film regizat de Cătălin Mitulescu, în care joacă rolul unui tânăr de 20 de ani din Hârşova, ce cucereşte fete, le face să se îndrăgostească de el şi le vinde.

De asemenea, potrivit site-ului Academiei de Film Europene, regizorul Radu Mihăileanu a fost nominalizat la premiul pentru cel mai bun scenariu, pentru „Concertul\".

Pe de altă parte, nominalizările pentru cel mai bun film european al anului sunt: „Bal/ Honey\", de Semih Kaplanoğlu, „Des Hommes et des Dieux\", de Xavier Beauvois, „The Ghost Writer\", de Roman Polanski, „Lebanon\", de Samuel Maoz, „El secreto de sus ojos\", de Juan José Campanella şi „Soul Kitchen\", de Fatih Akin.

La premiul pentru cel mai bun regizor european al anului au fost nominalizaţi Olivier Assayas, Semih Kaplanoğlu, Samuel Maoz, Roman Polanski şi Paolo Virzi.