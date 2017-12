George Strait, cel mai bun artist country al anului

Cântăreţul american George Strait a fost desemnat cel mai bun artist al anului la gala Asociaţiei Muzicii Country, organizată la Las Vegas. În fiecare an, la gala unde urcă pe scenă cele mai mari vedete ale muzicii country este premiat un cântăreţ ales de fani. În vârstă de 61 de ani, George Strait este pe punctul de a se retrage de pe scenă, iar unii se temeau că admiratorii săi mai în vârstă nu vor participa la vot. ”Am spus mereu că am cei mai grozavi fani din lume şi am înţeles că, aici, fanii votează; deci iată că totul a fost spus”, a afirmat George Strait la primirea premiului.

Miranda Lambert şi Keith Urban, soţul actriţei Nicole Kidman, au primit câte trei premii. Shakira a înregistrat un mare succes pe scenă, interpretând piesa ”Medicine”, alături de Blake Shelton, partenerul său de platou la „The Voice“. Pe scenă a mai urcat şi grupul Lady Antebellum, care a interpretat o melodie country şi apoi una rock, cu Stevie Nicks din grupul Fleetwood Mac. Gala a fost prezentată de doi cântăreţi: Blake Shelton, soţul Mirandei Lambert, şi Luke Bryan.